Les efforts systématiques visant à améliorer le bien-être de la population et à moderniser radicalement les infrastructures régionales se sont intensifiés dans la capitale. Le maire de Tachkent a tenu une réunion « rapport-dialogue » ouverte et sincère avec les résidents locaux et les représentants du secteur à l'Hôpital Clinique pour Enfants n°3 du district d'Uchtepa. Au cours de ce dialogue, la modernisation du secteur de la santé du district selon les normes contemporaines et l'expansion des installations sportives pour les jeunes ont été au centre des préoccupations.

Lors de la réunion, le dirigeant de la capitale a annoncé une série de nouvelles importantes et joyeuses visant à assurer le bien-être de la population.

Une période de renouveau et de croissance dans le secteur de la santé

Ces dernières années, des travaux substantiels ont été réalisés pour élever la qualité des services médicaux offerts à la population à un nouveau niveau. Notamment, au cours des cinq dernières années, un total de 81 équipements médicaux de pointe et de haute technologie ont été acquis pour les établissements de soins du district.

Pour développer davantage le système de santé, les projets majeurs suivants seront mis en œuvre :

Polycliniques modernes : De nouveaux types de polycliniques familiales seront construits sur la base des normes internationales et de l'expérience étrangère avancée.

Reconstruction des hôpitaux : Le bâtiment de l'Hôpital de la Tuberculose Pédiatrique fera l'objet d'une rénovation complète, et plusieurs cliniques de premier plan du district seront reconstruites pour répondre aux exigences modernes.

Changements révolutionnaires dans le sport : La couverture des jeunes multipliée par 6,5

L'un des moments les plus passionnants de la réunion a été la présentation d'un projet d'expansion des infrastructures sportives dans le district. Un plan a été élaboré pour étendre radicalement l'École de Sport n°1 de la région et construire de nouveaux complexes.

À la suite de cette réforme, le nombre de clubs et de disciplines sportives à l'école de sport passera de 13 actuellement à exactement 32 (y compris l'e-sport moderne). Plus réjouissant encore, la couverture des jeunes locaux impliqués dans l'entraînement augmentera de 6,5 fois , passant de 570 auparavant à 3 800 . Cela créera les conditions pour que des milliers de garçons et de filles reviennent à un mode de vie sain.

Aide sociale aux familles nécessiteuses à l'approche des fêtes

Au cours de l'événement, les principes de respect de la dignité humaine et de soutien aux couches sociales vulnérables ont été mis en pratique. Dans le cadre du dialogue, des fauteuils roulants modernes ont été remis aux citoyens à mobilité réduite et aux personnes dans le besoin.

Organisation d'aide Occasion Type d'aide Fonds Public Caritatif Waqf Saint Aïd al-Adha Bons spéciaux pour chirurgies complexes

Grâce à ces certificats, les patients socialement vulnérables souffrant de maladies graves ont eu la possibilité de bénéficier d'opérations chirurgicales gratuites et de haute qualité.

Ces dialogues ouverts et bénéfiques, initiés par le maire de Tachkent avec les habitants du district d'Uchtepa, se poursuivront de manière cohérente dans d'autres districts et quartiers de la capitale.

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