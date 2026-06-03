La procédure de récompense des employés refusant les pots-de-vin pourrait être abolie

Un changement important est attendu dans le système ouzbek d'encouragement à l'intégrité des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions. L'Agence de lutte contre la corruption a élaboré un projet de résolution spéciale prévoyant l'arrêt des récompenses en espèces pour les agents des forces de l'ordre qui refusent les pots-de-vin.

Cette mesure juridique a été prise suite à de vives critiques et à de larges débats sur les réseaux sociaux. Le grand public et les activistes n'ont cessé de souligner que le respect de l'état de droit et le refus des pots-de-vin ne constituent pas une réussite exceptionnelle à récompenser, mais bien le devoir professionnel et obligatoire direct de chaque employé.

Un système de contrôle nouveau et moderne

Tenant compte de l'opinion publique, l'Agence de lutte contre la corruption a jugé ces paiements juridiquement et logiquement injustifiés. Afin d'éviter le gaspillage des fonds du budget de l'État, le système sera entièrement numérisé.

Plateforme électronique : À l'avenir, l'activité des employés et leur niveau d'intégrité seront surveillés via un système numérique spécialement conçu.

Économies budgétaires : L'abandon de la pratique consistant à allouer des fonds distincts pour le refus de pots-de-vin protégera le Trésor public contre les dépenses inutiles.

Suivez les réformes juridiques les plus importantes et l'actualité de notre pays sur les pages Zamin !