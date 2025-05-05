date
category Иқтисодиёт

Марказий банк доллар курсини оширди

Марказий банк доллар курсини оширди
2025 йил 6 май куниги расмий маълумотларга кўра, Ўзбекистон Республикаси Марказий банки қуйидаги валюта курсларини эълон қилди:

. АҚШ доллари — 12 938,01 сўм (+22,94 сўм)
. Евро — 14 673,00 сўм (+13,10 сўм)
. Фунт стерлинг — 17 211,43 сўм (+20,18 сўм)
. Россия рубли — 158,73 сўм (+2,30 сўм)
. Хитой юани — 1 779,30 сўм (+3,15 сўм)
. Япония иенаси — 89,93 сўм (+0,60 сўм)
. Қозоқ тенгеси — 24,98 сўм (−0,03 сўм)

Ушбу курслар валюталарнинг сўмга нисбатан расмий қийматини акс эттиради, деб Ўзбекистон Республикаси Марказий банки хабар берди.
Марказий БанкАҚШ ДоллариВалюта КурслариЕвро КурсФунт СтерлингРоссия Рубли
Ctrl
Enter
Хато топдИнгизми
Иборани ажратиб Ctrl+Enter тугмасини босинг
Ёқди 0
Ёқмади 0
Мавзуга оид янгиликлар
Ўзбекистон
1 август учун валюта курслари эълон қилинди
28 июль куни амал
28 июль учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистон
21 июль учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистон
7 август учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистон
30 июль учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистон
11 август учун расмий валюта курслари эълон қилинди
Янгиликлар » Иқтисодиёт » Марказий банк доллар курсини оширди

Кўп ўқилган Иқтисодиёт янгиликлари

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан эълон
Бу ҳафта доллар курси қанчага пасайгани маълум бўлди
6 август куни амал қиладиган доллар курси 96-97 сўм
6 август куни доллар яна тушиши кутилмоқда
Ўзбекистон Марказий Банки томонидан ўлчовли олтин
8-август олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди
Ўзбекистон Марказий Банки томонидан ўлчовли олтин
7-август олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди
Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан эълон
Бу ҳафта доллар курси қанчага ошгани маълум бўлди
Ўзбекистон Марказий Банки томонидан ўлчовли олтин
6-август олтин қуймаларнинг сотув нархлари эълон қилинди
Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан эълон
Бу ҳафта олтиннинг сотув нархи қанчага ошгани маълум бўлди
Ўзбекистон Марказий банки маълумотига кўра, 2025 йил июл
Ўзбекистоннинг олтин захираси 48,74 миллиард долларга етди