Марказий банк доллар курсини оширди

2025 йил 6 май куниги расмий маълумотларга кўра, Ўзбекистон Республикаси Марказий банки қуйидаги валюта курсларини эълон қилди:
. АҚШ доллари — 12 938,01 сўм (+22,94 сўм)
. Евро — 14 673,00 сўм (+13,10 сўм)
. Фунт стерлинг — 17 211,43 сўм (+20,18 сўм)
. Россия рубли — 158,73 сўм (+2,30 сўм)
. Хитой юани — 1 779,30 сўм (+3,15 сўм)
. Япония иенаси — 89,93 сўм (+0,60 сўм)
. Қозоқ тенгеси — 24,98 сўм (−0,03 сўм)
Ушбу курслар валюталарнинг сўмга нисбатан расмий қийматини акс эттиради, деб Ўзбекистон Республикаси Марказий банки хабар берди.
