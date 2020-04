Google Ўзбекистонда ҚҚС тўлашни бошлади

Солиқ кодекси билан 2020 йилдан бошлаб Ўзбекистон ҳудудида жисмоний шахсларга хизматларни электрон шаклда тақдим этадиган хорижий компаниялари учун қўшилган қиймат солиғини (ҚҚС) тўлаш жорий этилди.ДСҚ матбуот хизмати хабарига кўра, мамлакатда бундай компанияларни рўйхатга олиш учун Давлат солиқ қўмитаси томонидан махсус хизмат – Интернет-компанияларнинг ҚҚС-офиси – http://tax.uz яратилди.Бугунги кунга қадар ҚҚС-офис орқали Ўзбекистонда 9 та хорижий компаниялар ихтиёрий солиқ тўловчи сифатида рўйхатдан ўтди.Улар:- Google Commerce Limited;- Google Ireland Limited;- Google Voice Inc;- Apple Distribution International Limited;- Netflix International B.V.;- Samsung Electronics Co., Ltd.;- Сleverbridge AG;- Xsolla (USA), Inc.;- Activision Blizzard International BV.ҚҚС бўйича биринчи тўлов Google Commerce Limited компанияси томонидан амалга оширилди. Компания жорий йилнинг I чораги якунларига кўра давлат бюджетига 85 минг евро миқдорида маблағ тўлади.”, - дейилади қўмита хабарида. “Замин” янгиликларини “Facebook”да кузатиб боринг