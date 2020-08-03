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Ўзбекистонда долларнинг расмий курси кўтарилди
Марказий банк хорижий валюталарнинг сўмга нисбатан янги курсларини эълон қилди. Ушбу алмашув курслари 11 август кунидан кучга киради.
Унга кўра долларнинг расмий курси 21,85 сўмга кўтарилиб, бир доллар 10231,71 сўмни ташкил қилди.
Евро курси 38 сўмга ошиб, 12059,09 сўмга тенг бўлди.
Рубль курси эса 1,19 сўмга қимматлаган ва 1 рубль 138,65 сўмни ташкил этган.
Бугундан тижорат банклари бир АҚШ долларининг олди-сотдисини 10200-10280 сўм коридорида таклиф қилишни бошлаган. “Замин” янгиликларини “Одноклассники”да кузатиб боринг
Унга кўра долларнинг расмий курси 21,85 сўмга кўтарилиб, бир доллар 10231,71 сўмни ташкил қилди.
Евро курси 38 сўмга ошиб, 12059,09 сўмга тенг бўлди.
Рубль курси эса 1,19 сўмга қимматлаган ва 1 рубль 138,65 сўмни ташкил этган.
Бугундан тижорат банклари бир АҚШ долларининг олди-сотдисини 10200-10280 сўм коридорида таклиф қилишни бошлаган. “Замин” янгиликларини “Одноклассники”да кузатиб боринг
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