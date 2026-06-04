Артур Хейс ЖИ IPO-лары аясында HYPE және NEAR токендерін сатты
BitMEX негізін қалаушылардың бірі Артур Хейс Hyperliquid (HYPE) және Near Protocol (NEAR) токен қорларынан бас тартқанын мәлімдеді. Бұрын осы активтер үшін жоғары баға көрсеткіштерін болжаған Хейс енді стратегиясын толығымен өзгерткенін хабарлады. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды .
Хейстің мұндай шешім қабылдауына Таяу Шығыстағы қақтығыстарға байланысты энергия бағасының өсуі, 2026 жылдың үшінші тоқсанына дейін күтілетін үш ірі «ЖИ IPO» және АҚШ президенті Дональд Трамптың аралық сайлауда жеңіске жету үшін жасанды интеллектке қарсы саясат жүргізетіні туралы болжамдар себеп болды. Ол X әлеуметтік желісіндегі жазбасында нарықтағы ең жоғары шыңдар қыркүйекке дейін орын алатынын және пайданы іске асыру уақыты келгенін жазды.
Onchain Lens деректеріне сәйкес, Хейс шамамен 18 миллион доллар құрайтын 247 334 дана HYPE токенін сатқан. Бұл сатылымдар Хейс пен Multicoin Capital негізін қалаушы Кайл Самани арасындағы 100 000 долларлық қайырымдылық бәсінен көп ұзамай жүзеге асырылды. Бұрын Хейс HYPE бағасы тамызға дейін 150 долларға жетеді, ал NEAR 2027 жылға дейін 20 есе өседі деп болжаған еді.
Қазіргі уақытта инвесторлар ChatGPT жасаушысы OpenAI, Anthropic және Илон Масктың SpaceX компаниялары тарапынан күтілетін IPO процестерін мұқият бақылап отыр. SpaceX қазірдің өзінде жасырын түрде өтінім берсе, Anthropic биржаға шығу үшін Morgan Stanley және Goldman Sachs сияқты банктерді тартты.
Соңғы 24 сағат ішінде HYPE бағасы 8,4%-ға төмендеп, 65 долларды құрады, ал NEAR 17,4%-ға арзандап, 2,34 долларға дейін түсті. Нарық қатысушылары осы ірі сатылымдар мен күтілетін технологиялық IPO-лардың крипто нарығындағы ликвидтілікке қалай әсер ететінін талдап жатыр.
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