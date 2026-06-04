Ғарышқа саяхат бағасы аталды: Бір адамға 2 миллиард рубль

·38·Технология
Ғарышқа саяхат бағасы аталды: Бір адамға 2 миллиард рубль

Ғарышқа туристік ұшу құны шамамен 2 миллиард рубльді құрауы мүмкін. Бұл туралы «Роскосмос» басшысы Дмитрий Баканов VK Video платформасында берген сұхбатында мәлімдеді, деп жазады ТАСС агенттігі. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .

Бакановтың түсіндіруінше, мұндай ұшу бағасы тікелей ракетаның өзіндік құнына және миссияға қатысушылар санына байланысты. Сонымен бірге, қауіпсіздік тұрғысынан кемеге жағдайды бақылай алатын және туристерге көмектесе алатын кемінде екі кәсіби маман болуы шарт.

«Бұл әзірге қымбат жоба. Баға ракетаның құнын қатысушылар санына бөлгенге тең. Сондықтан ол шамамен екі миллиард рубль шамасында болады», — деп атап өтті мемлекеттік корпорация басшысы.

Сондай-ақ, «Роскосмос» ғарыштық туризм ұғымына тек орбитаға шығуды ғана емес, сонымен қатар сала кәсіпорындарына баруды да қосып отыр. Бакановтың сөзінше, тіпті қозғалтқыш сынақтарын тікелей бақылаудың өзі туристерде ұмытылмас әсер қалдыруы мүмкін.

РоскосмосҒарыш ТуризміТехнологияЗымыранРесей
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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