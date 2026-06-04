Wildberries тауарларды іздеу үшін жасанды интеллект көмекшісін іске қосты

·45·Технология
Wildberries тауарларды іздеу үшін жасанды интеллект көмекшісін іске қосты

Wildberries командасы жасанды интеллектке негізделген жаңа құралды – тауарларды іздеуге арналған ЖИ-ассистентті іске қосуда. Енді пайдаланушылар дәстүрлі кілт сөздердің орнына сұраныстарын табиғи тілде қалыптастыра алады. Бұл туралы RWB (Wildberries және Russ біріккен компаниясы) баспасөз қызметі хабарлады. Бұл туралы Ixbt.com хабарлайды .

Жаңа құрал чат форматында жұмыс істейді және сұраныстарды өңдеу үшін меншікті үлкен тілдік модельден (LLM) пайдаланады. Әзірлеушілердің түсіндіруінше, ассистент тек нақты өнімді табуға ғана емес, сонымен қатар тапсырманың мәнін түсініп, шешім ұсынуға қабілетті. Мысалы, пайдаланушыға "іссапарларға бару үшін ноутбук сиятын рюкзак таңдап бер" деп жазуы жеткілікті.

ЖИ-ассистент сұранысты талдап, бірнеше нұсқаны ұсынады. Пайдаланушы бұл нұсқаларды өзара салыстырып, сипаттамаларын талқылап, таңдауын нақтылай алады. Сондай-ақ, жүйе көмегімен "әріптесіме 400 мың сомға дейін сыйлық тап" немесе "баламен теңізге бару үшін қажетті заттар жиынтығын жина" сияқты күрделі тапсырмаларды орындау мүмкіндігі бар.

Көмекші Wildberries іздеу нәтижелері бетінде қолжетімді және ол киім-кешек пен косметикадан бастап, электроника және балалар тауарларына дейінгі барлық санаттармен жұмыс істей алады. Бұрын маркетплейсте тауарларды "ақылды салыстыру", виртуалды киіп көру бөлмесі, сурет арқылы іздеу және пікірлерді нейрожүйе көмегімен қысқаша баяндау функциялары енгізілген болатын.

WildberriesЖасанды ИнтеллектLLMМаркетплейсТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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