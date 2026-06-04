Waymo роботаксилерінің ескі батареялары энергия желілерін қуаттандырады

·50·Технология
Waymo роботаксилерінің ескі батареялары энергия желілерін қуаттандырады

Waymo компаниясы қызмет мерзімі аяқталған роботакси батареяларын Калифорния және Техас штаттарындағы электр желілерін қуаттандыру үшін пайдалану туралы B2U энергия сақтау компаниясымен келісімшартқа қол қойды. Бұл келісім Waymo-ның АҚШ бойынша орналастырған мыңдаған роботаксилерінің батареялары жарамсыз болған кезде оларды қалай жою мәселесіне шешім болады. Бұл туралы Techcrunch.com хабар лайды.

Қазіргі уақытта Waymo паркінің негізгі бөлігін Jaguar I-Pace электромобильдері құрайды, бірақ жақында компания Қытайдың Zeekr автоөндірушісі дайындаған фургондарды да сынақтан өткізе бастады. Waymo осы серіктестік аясында "жүздеген мегаватт қуатқа ие сақтау сыйымдылығы" жасалғанын мәлімдеді, бірақ жобаның нақты мәліметтерін ашпады.

B2U компаниясы батареяларды қайта өңдеуден гөрі, оларды қайта мақсаттарда қолдануға (repurposing) маманданған санаулы кәсіпорындардың бірі болып табылады. Атап өту керек, Tesla-ның бұрынғы техникалық директоры JB Straubel негізін қалаған және Alphabet қолдау көрсететін Redwood Materials компаниясы да жақында ескі электромобиль батареяларын пайдалана отырып, энергия сақтау бизнесін іске қосқан еді.

WaymoРоботаксиB2UЭлектромобильТехнология
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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