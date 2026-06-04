Биткоин ETF-терінен 4,4 млрд доллар шығарылды
АҚШ-та тіркелген споттық Bitcoin биржалық қорлары (ETF) қатарынан 13 сауда күні бойы активтерін жоғалтып, рекордтық деңгейдегі құлдырауды тіркеді. SoSoValue деректеріне сәйкес, сәрсенбі күні осы қорлардан таза 396,6 млн доллар шығып кеткен. Нәтижесінде, осы теріс үрдіс басталғаннан бері жалпы шығындар шамамен 4,4 млрд долларға жетті. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды .
Бұл көрсеткіш 2025 жылғы ақпандағы сегіз күндік рекордтан асып түсті. Сол кезде қорлардан 3,2 млрд доллар шығарылған еді. CoinGecko деректеріне сәйкес, 15 мамырдан басталған осы процестің аясында Bitcoin бағасы 80 000 доллардан 63 400 долларға дейін, яғни шамамен 21%-ға арзандады. Сарапшылар мұны ETF-терге деген сұраныстың әлсіреуімен, ұзақ мерзімді инвесторлар тарапынан активтердің сатылуымен және майнерлер тарапынан қысыммен түсіндіреді.
Негізгі шығындар BlackRock компаниясының iShares Bitcoin Trust (IBIT) қорына тиесілі — ол 13 күн ішінде 3,3 млрд доллар жоғалтты, бұл жалпы шығарылған қаражаттың 75%-ын құрайды. Сондай-ақ, Fidelity компаниясының FBTC қорынан 456,6 млн доллар және Grayscale компаниясының GBTC қорынан 303,6 млн доллар шығарылды.
CryptoQuant зерттеу бөлімінің басшысы Хулио Мореноның айтуынша, өткен айда Bitcoin-ге деген жалпы сұраныс 501 000 BTC-ға азайды. Бұл 2022 жылғы Terra/Luna дағдарысынан кейінгі ең жылдам құлдырау қарқыны. Дегенмен, Bloomberg сарапшысы Эрик Балчунас ұзақ мерзімді институционалдық сатып алушылардың әлі де көп мөлшерде Bitcoin жинауды жалғастырып жатқанын атап өтті.
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