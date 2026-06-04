Bitcoin 60 000 долларға дейін арзандады: 600 миллион долларлық лонг позициялар жабылды
Bitcoin (BTC) бағасының 60 000 доллар деңгейіне жақындауы нарыққа ауыр соққы болды. Осы төмендеу нәтижесінде 600 миллион доллардан астам лонг (өсуге ставка жасалған) позициялар ликвидацияланды. Бұл жағдай соңғы қалпына келудің шынайы бұрылыс нүктесі ме, әлде кредиттік иығы бар саудалар тазаланғаннан кейінгі уақытша секіру ме деген күмән тудырды. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды .
Бейсенбі күні BTC бағасы шамамен 61 300 долларға дейін түсті, бірақ кейіннен 5,52%-ға өсіп, 64 690 доллар шамасында тұрақтанды. Бұл қалпына келу Израиль мен Ливан арасында атысты тоқтату туралы келісімге қол жеткізілгені туралы хабарлармен тұспа-тұс келді. CoinGlass деректеріне сәйкес, 24 сағат ішінде жалпы сомасы 737 миллион долларлық BTC позициялары жабылды, оның басым бөлігі бұқаларға тиесілі.
Нарықтағы күрт өзгерістерге қарамастан, кейбір трейдерлер оптимистік көңіл-күйде. Мысалы, RidaaXBT болжамы бойынша, Bitcoin бағасы 69 000 – 70 000 доллар аралығына дейін көтерілуі мүмкін. ZordXBT талдаушысы да төменгі нүктелерде сатып алушылардың белсенділігін оң сигнал ретінде бағалайды.
Дегенмен, Hitman42.eth сияқты сарапшылар бұқаларды сақ болуға шақырады. Оның пікірінше, бұл секіру трейдерлер үшін тұзақ болуы мүмкін. Bitcoin-нің апталық графигінде әлі де "аю туы" (bear flag) үлгісі сақталып тұр, бұл бағаның 50 000 – 52 000 доллар деңгейіне дейін түсу қаупін ашық қалдырады.
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