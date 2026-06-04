Қаржы кеңесшілері үшін крипто: маңызды талдамалық сұрақтар
Цифрлық активтер нарығы қарқынды дамып жатқан кезде, қаржы кеңесшілері үшін инвестициялық жобаларды терең талдау (due diligence) бұрынғыдан да маңызды рөл атқарады. Көбінесе мамандар тек баға өзгерісі мен өтімділікке назар аударып, жобаның іргелі негіздерін елеусіз қалдырады. Бұл туралы Coindesk.com хабар лайды.
Bitcoin және Ethereum сияқты ірі активтерден бөлек, жаңа криптожобаларды бағалауда олардың технологиялық инфрақұрылымы мен қауіпсіздік хаттамаларын мұқият зерттеу қажет. Кеңесшілер жоба артында тұрған команданың тәжірибесін және блокчейн желісінің орталықтандырылмау деңгейін анықтауы тиіс.
Сондай-ақ, активтің экономикалық моделі, яғни токеномикасы да негізгі сұрақтардың бірі болуы керек. Токендердің эмиссия тәртібі, инфляция деңгейі және ірі инвесторлардың үлесі болашақтағы нарық тұрақтылығына тікелей әсер етеді. Бұл факторларды түсіну клиенттер портфелін күтпеген тәуекелдерден қорғайды.
Реттеу және құқықтық сәйкестік мәселесі де өзекті. Кеңесшілер таңдалған криптоактивтің әртүрлі юрисдикциялардағы мәртебесін және болашақтағы заңнамалық өзгерістерге төзімділігін бағалауы қажет. Бұл, әсіресе, институционалдық инвесторлар үшін ең маңызды критерийлердің бірі болып саналады.
Қорытындылай келе, крипто әлемінде сәтті инвестициялық стратегия жасау үшін тек техникалық талдау жеткіліксіз. Кеңесшілер жобаның экожүйесін, басқаруын және ұзақ мерзімді тұрақтылығын айқындайтын сұрақтар қоюдан тоқтамауы тиіс.
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