2 маусымға арналған валюта бағамдары жарияланды
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Өзбекстан Орталық банкі 2026 жылғы 2 маусымға арналған шетел валюталарының ресми бағамдарын жариялады. Оған сәйкес, доллар 52,91 UZS-ке арзандап, 11 949,03 UZS-ті құрады.
• Еуро 52,05 UZS-ке арзандап, 13 921,81 UZS болды.
• Фунт стерлинг 100,03 UZS-ке арзандап, 16 083,39 UZS болды.
• Ресей рублі 0,39 UZS-ке арзандап, 166,28 UZS болды.
• Қытай юаны 2,62 UZS-ке арзандап, 1 766,25 UZS болды.
• Жапон иені 0,47 UZS-ке арзандап, 74,94 UZS болды.
• Швейцария франкі 61,63 UZS-ке арзандап, 15 241,11 UZS-ті құрады.
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