2 маусымға арналған валюта бағамдары жарияланды

·20.1K·Экономика
2 маусымға арналған валюта бағамдары жарияланды

Өзбекстан Орталық банкі 2026 жылғы 2 маусымға арналған шетел валюталарының ресми бағамдарын жариялады. Оған сәйкес, доллар 52,91 UZS-ке арзандап, 11 949,03 UZS-ті құрады.

• Еуро 52,05 UZS-ке арзандап, 13 921,81 UZS болды.

• Фунт стерлинг 100,03 UZS-ке арзандап, 16 083,39 UZS болды.

• Ресей рублі 0,39 UZS-ке арзандап, 166,28 UZS болды.

• Қытай юаны 2,62 UZS-ке арзандап, 1 766,25 UZS болды.

• Жапон иені 0,47 UZS-ке арзандап, 74,94 UZS болды.

• Швейцария франкі 61,63 UZS-ке арзандап, 15 241,11 UZS-ті құрады.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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