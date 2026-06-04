Қытай тыңшылары LinkedIn арқылы батыс мамандарын тұзаққа түсіруде

·54·Технология
Қытай тыңшылары LinkedIn арқылы батыс мамандарын тұзаққа түсіруде

Қытай барлау қызметтері LinkedIn сияқты жұмыс іздеу және рекрутинг платформаларын пайдаланып, Батыс елдерінің мамандарын құпия ақпарат алмасуға итермелеуде. Бұл туралы АҚШ-тың ФБР-і, Ұлыбританияның MI5 қызметі, сондай-ақ Австралия, Канада және Жаңа Зеландия үкіметтері жариялаған бірлескен ескертуде айтылды. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .

Есепке сәйкес, қытайлық тыңшылар өздерін Қытайнан тыс жерде орналасқан жалған компаниялардың өкілдері, рекрутерлер немесе HR мамандары ретінде таныстыруда. Олардың негізгі мақсаты – Пекин мүдделеріне қызмет етуі мүмкін жабық ақпаратты қолға түсіру. Бұл ескерту АҚШ пен Ұлыбритания соңғы уақытта Қытаймен қарым-қатынасты жақсартуға тырысып жатқан кезде жарияланды.

Қытай тыңшылары ақпарат ұрлауда жиі хакерлік шабуылдарға сүйенгенімен, бұл жаңа есеп олардың ашық веб-сайттар және әлеуметтік желілер арқылы тірі дереккөздермен байланыс орнатуға тырысып жатқанын көрсетеді. Қытай әскери барлауы "Five Eyes" альянсына кіретін мемлекеттерден стратегиялық және тактикалық басымдыққа ие болу үшін артықшылықты әскери, саяси және экономикалық ақпарат жинауды мақсат етеді.

Тыңшылар негізінен құпия ақпаратпен жұмыс істеуге рұқсаты бар қызметкерлерді, әскери қызметшілерді, журналистерді, академиктерді және талдау орталықтарының қызметкерлерін нысанаға алады. Үміткерлер олардың түйіндемелері мен маңызды ақпаратқа ие болу ықтималдығына қарай іріктеледі. Тіпті құпия емес ақпараттардың өзі басқа деректермен біріктірілгенде Пекиннің саяси шешімдері үшін пайдалы болуы мүмкін.

LinkedIn өкілі TechCrunch басылымына берген пікірінде жалған аккаунттар жасау платформа ережелеріне қайшы екенін атап өтті. "Біз мемлекеттер қолдайтын теріс пайдалану әрекеттерін анықтауға назар аударамыз және жалған профильдерге қарсы шаралар қабылдауды жалғастырамыз", - деп толықтырды компания өкілі.

LinkedInҚытайТыңшылықКиберқауіпсіздікФБР
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

ChatGPT Ресейдегі танымалдық бойынша Claude және Gemini-ден озып кеттіБүгін, 05:00Helion термоядролық энергетика үшін 465 миллион доллар инвестиция тарттыБүгін, 04:29Дзен платформасы Cortex жасанды интеллект архитектурасына көшудеБүгін, 02:51Founders Fund технология әлемінің жұлдыздары қатысқан шоу бастадыБүгін, 00:29Airbnb басшысы Брайан Чески жаңа жасанды интеллект зертханасын ашудаБүгін, 23:00Anthropic IPO алдында: Даниэла Амодеи жасанды интеллектке қатысты күмәндерді жоққа шығардыБүгін, 22:55
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Технология жаңалықтар

Google жасанды интеллекті неге өз атауын дұрыс жаза алмайды?
Ғалымдар адам шашынан 10 мың есе жұқа күн элементтерін жасады
Honor 600 Super Edition және Honor 600 Pro таныстырылым алдында жарияланды
Honor 600 Pro Қытайда таныстырылды: 200 Мп камера және 8000 мАч аккумулятор
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera jäne 8600 mAs akkumulyatorymen
Марс топырағынан құрылыс материалын жасайтын микробтар анықталды
Xiaomi Air смартфоны тоқтатылды: 200 Мп камера және өте жұқа корпус
iPhone 18 Pro түстері белгілі болды: қою шие түсі басты трендке айналады