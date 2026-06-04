Қытай тыңшылары LinkedIn арқылы батыс мамандарын тұзаққа түсіруде
Қытай барлау қызметтері LinkedIn сияқты жұмыс іздеу және рекрутинг платформаларын пайдаланып, Батыс елдерінің мамандарын құпия ақпарат алмасуға итермелеуде. Бұл туралы АҚШ-тың ФБР-і, Ұлыбританияның MI5 қызметі, сондай-ақ Австралия, Канада және Жаңа Зеландия үкіметтері жариялаған бірлескен ескертуде айтылды. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .
Есепке сәйкес, қытайлық тыңшылар өздерін Қытайнан тыс жерде орналасқан жалған компаниялардың өкілдері, рекрутерлер немесе HR мамандары ретінде таныстыруда. Олардың негізгі мақсаты – Пекин мүдделеріне қызмет етуі мүмкін жабық ақпаратты қолға түсіру. Бұл ескерту АҚШ пен Ұлыбритания соңғы уақытта Қытаймен қарым-қатынасты жақсартуға тырысып жатқан кезде жарияланды.
Қытай тыңшылары ақпарат ұрлауда жиі хакерлік шабуылдарға сүйенгенімен, бұл жаңа есеп олардың ашық веб-сайттар және әлеуметтік желілер арқылы тірі дереккөздермен байланыс орнатуға тырысып жатқанын көрсетеді. Қытай әскери барлауы "Five Eyes" альянсына кіретін мемлекеттерден стратегиялық және тактикалық басымдыққа ие болу үшін артықшылықты әскери, саяси және экономикалық ақпарат жинауды мақсат етеді.
Тыңшылар негізінен құпия ақпаратпен жұмыс істеуге рұқсаты бар қызметкерлерді, әскери қызметшілерді, журналистерді, академиктерді және талдау орталықтарының қызметкерлерін нысанаға алады. Үміткерлер олардың түйіндемелері мен маңызды ақпаратқа ие болу ықтималдығына қарай іріктеледі. Тіпті құпия емес ақпараттардың өзі басқа деректермен біріктірілгенде Пекиннің саяси шешімдері үшін пайдалы болуы мүмкін.
LinkedIn өкілі TechCrunch басылымына берген пікірінде жалған аккаунттар жасау платформа ережелеріне қайшы екенін атап өтті. "Біз мемлекеттер қолдайтын теріс пайдалану әрекеттерін анықтауға назар аударамыз және жалған профильдерге қарсы шаралар қабылдауды жалғастырамыз", - деп толықтырды компания өкілі.
…