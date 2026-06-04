Жозе Моуринью Түркияға қарсы ЕАҚС-қа шағым түсірді

·148·Спорт
Жозе Моуринью Түркияға қарсы ЕАҚС-қа шағым түсірді

Әйгілі португалиялық маман Жозе Моуринью Түркия футбол шенеуніктерімен болған дауды жаңа сатыға көтерді. Қазіргі уақытта «Реал Мадрид» бас бапкерлігіне негізгі үміткер болып тұрған бапкер «Фенербахче» клубындағы қызметі кезінде өз іргелі құқықтары бұзылғанын дәлелдеп, Адам құқықтары жөніндегі Еуропалық сотқа (АҚЕС) ресми шағым түсірді. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .

2025 жылдың тамыз айында «Фенербахче» командасынан кеткен Жозе Моуринью Түркия Футбол Федерациясы (ТФФ) тарапынан өзіне қолданылған тәртіптік жазаларға қарсы шығуда. Бұл құқықтық күрес 2024 жылдың қараша айында «Трабзонспор» үстінен жеңіс қазанғаннан кейін басталған еді. Сол кезде бапкер VAR жүйесі мен жергілікті футбол жүйесін сынағаны үшін бір ойынға шеттетіліп, ірі көлемде айыппұл салынған болатын.

Страсбургтегі сотқа ұсынылған құжаттарда Жозе Моуринью Түркия спорттық сот жүйесінің мөлдірлігі мен әділдігіне күмән келтірді. Тәжірибелі бапкердің айтуынша, Түркиядағы футбол кеңестері тәуелсіз емес және оның сөз бостандығы құқығы Суперлига төрешілік стандарттарын сынағаны үшін тапталған. Ол өз сөздерінде жүйелі мәселелерді бірнеше рет атап өткен еді.

Сондай-ақ, «Реал Мадрид» президенттігіне сайлауда Флорентино Перестің басты бәсекелесі болып тұрған Жозе Моуринью әділ сотталу құқығы да жоққа шығарылғанын атап өтеді. Бапкердің сөзінше, оған қатысты шығарылған жаза туралы шешімнің негізделген бөлігі ұсынылмаған, бұл заңды қорғану мүмкіндігін шектеген.

Бұл сот процесі Түркия Футбол Федерациясының тәртіптік рәсімдерін халықаралық деңгейде сынақтан өткізеді деп күтілуде. Жозе Моуринью және оның заңгерлері Түркия өзі қол қойған Еуропалық адам құқықтары хаттамаларын бұзды деп санайды.

Жозе МоуриньюРеал МадридФенербахчеТүркияФутбол
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Испания құрамасы Иракпен кездесуде күтпеген тең нәтиже тіркедіБүгін, 05:04Бавария өз талантын сақтап қалғысы келеді: Ибрагимович үшін жаңа жоспарБүгін, 04:33Бавария өз таланты Арион Ибрагимович бойынша соңғы шешім қабылдадыБүгін, 04:10«Наполи» президенті Кевин Де Брёйне мен Ромелу Лукакуды сатумен қорқыттыБүгін, 19:16«Ливерпуль» жаңа бас бапкердің есімін жариялады: Арне Слоттың орнын кім басады?Бүгін, 19:13
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Спорт жаңалықтар

Орталық Азияның ең қымбат футболшыларының рейтингі жарияланды
Испаниялық басылым Husanov-ты әлем чемпионатына бармайтындар қатарына қосып қойды
Еуропалық грандтар Абдукодир Хусановқа қызығушылық танытуда
«Манчестер Сити» клубы Хусановтың Канадаға қарсы ойыны туралы жазды...
Танымал экстрасенс болашақ әлем чемпионатының жеңімпазын болжады
Sindarov pen Kasparov kezdesuі urpaqtar simvolyna ainaldy
Өзбекстандық балалар Варшавада әлем чемпионы атанды
Harry Kane penaltini nege soqa almadi? "Lass oiyin" äshkerelendi