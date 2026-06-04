Жозе Моуринью Түркияға қарсы ЕАҚС-қа шағым түсірді
Әйгілі португалиялық маман Жозе Моуринью Түркия футбол шенеуніктерімен болған дауды жаңа сатыға көтерді. Қазіргі уақытта «Реал Мадрид» бас бапкерлігіне негізгі үміткер болып тұрған бапкер «Фенербахче» клубындағы қызметі кезінде өз іргелі құқықтары бұзылғанын дәлелдеп, Адам құқықтары жөніндегі Еуропалық сотқа (АҚЕС) ресми шағым түсірді. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .
2025 жылдың тамыз айында «Фенербахче» командасынан кеткен Жозе Моуринью Түркия Футбол Федерациясы (ТФФ) тарапынан өзіне қолданылған тәртіптік жазаларға қарсы шығуда. Бұл құқықтық күрес 2024 жылдың қараша айында «Трабзонспор» үстінен жеңіс қазанғаннан кейін басталған еді. Сол кезде бапкер VAR жүйесі мен жергілікті футбол жүйесін сынағаны үшін бір ойынға шеттетіліп, ірі көлемде айыппұл салынған болатын.
Страсбургтегі сотқа ұсынылған құжаттарда Жозе Моуринью Түркия спорттық сот жүйесінің мөлдірлігі мен әділдігіне күмән келтірді. Тәжірибелі бапкердің айтуынша, Түркиядағы футбол кеңестері тәуелсіз емес және оның сөз бостандығы құқығы Суперлига төрешілік стандарттарын сынағаны үшін тапталған. Ол өз сөздерінде жүйелі мәселелерді бірнеше рет атап өткен еді.
Сондай-ақ, «Реал Мадрид» президенттігіне сайлауда Флорентино Перестің басты бәсекелесі болып тұрған Жозе Моуринью әділ сотталу құқығы да жоққа шығарылғанын атап өтеді. Бапкердің сөзінше, оған қатысты шығарылған жаза туралы шешімнің негізделген бөлігі ұсынылмаған, бұл заңды қорғану мүмкіндігін шектеген.
Бұл сот процесі Түркия Футбол Федерациясының тәртіптік рәсімдерін халықаралық деңгейде сынақтан өткізеді деп күтілуде. Жозе Моуринью және оның заңгерлері Түркия өзі қол қойған Еуропалық адам құқықтары хаттамаларын бұзды деп санайды.
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