Флорентино Перес «Реал Мадрид» үшін 150 миллион еуролық трансферді жариялады

·261·Спорт
Флорентино Перес «Реал Мадрид» үшін 150 миллион еуролық трансферді жариялады

«Реал Мадрид» президенті Флорентино Перес кезекті сайлау алдында сенсациялық мәлімдеме жасады. «Horizonte» телебағдарламасына қатысқан клуб басшысы әлем деңгейіндегі жұлдыз футболшы үшін рекордтық ұсыныс дайындалып жатқанын хабарлады. Оның сөзінше, бұл трансфер Мадрид тарихындағы ең ірі келісімге айналады. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .

Президенттің айтуынша, «Реал Мадрид» Криштиану Роналдумен деңгейлес «супержұлдыз» үшін 150 миллион еуро ұсынады. Сонымен бірге, Флорентино Перес көпшілік күткен «Манчестер Сити» шабуылшысы Эрлинг Холандтың бұл тізімде жоғын ерекше атап өтті. Трансфер бойынша ресми ұсыныстың Чемпиондар лигасының жетекші клубтарының біріне сейсенбі күні жіберілуі күтілуде.

Перес сондай-ақ, клубтың бірқатар маңызды келісімдерді жүзеге асырғанын растады. Олардың қатарында бапкер Жозе Моуринью, «Ливерпуль» қорғаушысы Ибраима Конате және «Интер» ойыншысы Дензел Думфрис бар екені айтылуда. Жаңа келетін «Галактикос» алаңның ортасында немесе шабуыл шебінде ойнайтыны хабарланды.

Сұхбат барысында президент бірқатар үміткерлерден бас тартты. Эрлинг Холандтан бөлек, Майкл Олисе, Жереми Доку және Гарри Кейн сияқты футболшылар да Мадрид клубының нысанасында емес. Сондай-ақ, ол Англия Премьер-лигасынан немесе басты қарсыласы «Барселона» сапынан ешкім трансфер етілмейтінін қатаң түрде атап өтті.

Реал МадридФлорентино ПересТрансферлерФутболЧемпиондар Лигасы
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

«Манчестер Юнайтед» «Реалдың» жұлдызын өз қатарына қосқысы келеді...«Манчестер Юнайтед» «Реалдың» жұлдызын өз қатарына қосқысы келеді...Кеше, 16:35Перес Майкл Олизе трансфері үшін 150 миллион евро бөлуге дайынПерес Майкл Олизе трансфері үшін 150 миллион евро бөлуге дайынКеше, 16:25
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Спорт жаңалықтар

Орталық Азияның ең қымбат футболшыларының рейтингі жарияланды
Орталық Азияның ең қымбат футболшыларының рейтингі жарияланды
Испаниялық басылым Husanov-ты әлем чемпионатына бармайтындар қатарына қосып қойды
Испаниялық басылым Husanov-ты әлем чемпионатына бармайтындар қатарына қосып қойды
Еуропалық грандтар Абдукодир Хусановқа қызығушылық танытуда
Еуропалық грандтар Абдукодир Хусановқа қызығушылық танытуда
«Манчестер Сити» клубы Хусановтың Канадаға қарсы ойыны туралы жазды...
«Манчестер Сити» клубы Хусановтың Канадаға қарсы ойыны туралы жазды...
Танымал экстрасенс болашақ әлем чемпионатының жеңімпазын болжады
Танымал экстрасенс болашақ әлем чемпионатының жеңімпазын болжады
Sindarov pen Kasparov kezdesuі urpaqtar simvolyna ainaldy
Sindarov pen Kasparov kezdesuі urpaqtar simvolyna ainaldy
Өзбекстандық балалар Варшавада әлем чемпионы атанды
Өзбекстандық балалар Варшавада әлем чемпионы атанды
Harry Kane penaltini nege soqa almadi? "Lass oiyin" äshkerelendi
Harry Kane penaltini nege soqa almadi? "Lass oiyin" äshkerelendi