Cuktech CP13: Qi2 стандарты бар ықшам әрі қуатты магнитті аккумулятор
Cuktech компаниясы сыйымдылығы 10 000 мА·сағ, магнитті бекіту және Qi2 стандартын қолдайтын жаңа CP13 сыртқы аккумуляторын таныстырды. Құрылғы АҚШ нарығында 50 доллар бағамен сатылымға шықты және ол соңғы буын iPhone модельдері мен Qi2 технологиясы бар Android смартфондарымен толық үйлесімді. Бұл туралы Ixbt.com хабар лайды.
Жаңа модельдің басты ерекшелігі – қуаттылығы 15 Вт-қа дейінгі сымсыз зарядтау мүмкіндігі, бұл Apple компаниясының түпнұсқа MagSafe шешімдері деңгейіне сәйкес келеді. Сонымен қатар, USB-C порты арқылы 30 Вт-қа дейін қуатпен сымды зарядтауға болады. Бұл көрсеткіш, мысалы, iPhone смартфонын жарты сағат ішінде 50 пайызға дейін зарядтауға мүмкіндік береді.
Сыртқы аккумулятордың өзі де осы порт арқылы 30 Вт қуатпен зарядталады. CP13 корпусы смартфонды сызаттардан қорғау үшін жұмсақ силикон материалымен қапталған. Сондай-ақ, оған орнатылған металл тіреуіш құрылғыны видео көру немесе қоңырау шалу кезінде ұстағыш ретінде пайдалануға мүмкіндік береді.
Құрылғы қуат деңгейін нақты көрсететін сандық дисплеймен және арнайы температура бақылау жүйесімен жабдықталған. Аккумулятордың жалпы салмағы шамамен 220 граммды құрайды, бұл оны күнделікті пайдалану үшін өте ыңғайлы әрі ықшам гаджетке айналдырады.
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