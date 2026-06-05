Эльдор Шомуродовтың ең үлкен арманы орындалды...
Өзбекстан ұлттық құрамасының капитаны Эльдор Шомуродов футболдық мансабындағы ең үлкен армандарының бірі орындалғанын атап өтті. Ұлттық құрамамыздың тарихта тұңғыш рет Әлем чемпионатының финалдық кезеңіне жолдама алуы тек жанкүйерлер үшін ғана емес, футболшылардың өздері үшін де ұмытылмас оқиғаға айналды.
Өзбекстан футбол федерациясының медиа қызметіне берген сұхбатында Эльдор Шомуродов Өзбекстан ұлттық құрамасы сапында Әлем чемпионатына қатысу оның балалық шағынан, футболға келген күндерінен бері жүрегінде сақталған ең үлкен мақсаттарының бірі болғанын айтты.
«Бұл менің өмірімдегі ең үлкен армандарымның бірі еді. Футболдық мансабымдағы ең үлкен арманым Өзбекстан ұлттық құрамасымен Әлем чемпионатына қатысу болды. Осы мақсат орындалған соң, футболдағы өмірім бойы ойлаған барлық нәрселер көз алдымнан өтті», — деді Шомуродов.
Бұл сөздерде тек бір футболшының қуанышы ғана емес, бүкіл буынның аңсауы жатыр. Себебі Өзбекстан футбол жанкүйерлері жылдар бойы ұлттық құраманы Әлем чемпионатында көруді армандап келді. Әр іріктеу кезеңі, әр мүмкіндік және әр жоғалтқан шанс халық жадында қалды. Енді сол арман шындыққа айналды.
Эльдор Шомуродов үшін бұл нәтиже ерекше маңызға ие. Ұлттық құрама капитаны ретінде ол тек алаңда ғана емес, команда рухында да маңызды тұлға болып табылады. Оның тәжірибесі, халықаралық алаңдардағы ойындары және көшбасшылық қабілеті Әлем чемпионатында Өзбекстан үшін өте қажет болады.
Шомуродов мансабы барысында әртүрлі кезеңдерден өтті. ол өзбек футболында қалыптасты, кейін шетелде өзін сынап көрді, Еуропа футболы ортасына енді және ұлттық құрама үшін әрдайым жауапкершілікпен ойнап келді. Сондықтан Әлем чемпионатына жолдама оның жеке мансабындағы ең жарқын беттердің бірі болуы заңды.
Футболда кейбір армандар тек жеке болмайды. Олар бүкіл халықтыкіне айналады. Шомуродов айтқан Әлем чемпионаты арманы да сондай. Бұл арманды миллиондаған жанкүйерлер, балалығынан футбол көрген буындар, стадиондарда және экран алдында құраманы қолдап келген адамдар бірге күтті.
Өзбекстан ұлттық құрамасының тұңғыш рет әлемдік додға шығуы ел футболы үшін тарихи бұрылыс нүктесі болып саналады. Бұл нәтиже жас футболшылар үшін де зор мотивация болады. Енді әр бала «Өзбекстаннан да Әлем чемпионатына шығуға болады» деген сеніммен алаңға шығады.
Өкілдеріміз 2026 жылғы Әлем чемпионатының топтық кезеңінде Португалия, Конго және Колумбия ұлттық құрамаларына қарсы алаңға шығады. Бұл қарсыластардың әрқайсысы күшті және өзіндік стильге ие. Португалия жұлдызды футболшылары және үлкен тәжірибесімен қауіпті. Колумбия техникалық және физикалық жағынан күшті команда. Конго болса Африка футболына тән жылдамдық пен күрескерлікті көрсетеді.
Әрине, бұл топ оңай емес. Бірақ Әлем чемпионатында оңай қарсылас болмайды. Мұндай жарыста әр ойын тарихқа, әр гол бүкіл халық үшін үлкен қуанышқа айналады. Өзбекстан үшін бұл алғашқы қатысу болғандықтан, әр минут ерекше маңызға ие.
Шомуродов пен оның командаластарының алдында енді жаңа міндет тұр: тек қатысу ғана емес, лайықты ойын көрсету. Ұлттық құрамамыз әлемдік сахнада өзбек футболының қалай өскенін, қандай мінезге ие екенін және үлкен қарсыластарға қарсы да күресе алатынын көрсетуі керек.
Эльдордың сөздері бұл тарихи жолдың эмоционалды жағын ашып берді. Футболшы үшін Әлем чемпионатына шығу — жай ғана турнирге жолдама емес. Бұл оның жылдар бойғы еңбегіне, құрбандықтарына, сындарына және сеніміне берілген жауап.
Енді Өзбекстан футболшылары арманды орындағаннан кейінгі кезеңге қадам басуда. Арман орындалды, бірақ енді оны лайықты қорғау керек. Әлемдік дод алаңында әр футболшы тек өз атынан ғана емес, бүкіл ел атынан ойнайды.
Шомуродовтың «ең үлкен арманым орындалды» деген сөздері жанкүйерлердің жүрегіне жақын түседі. Себебі бұл арман тек Эльдордікі ғана емес еді. Бұл — бүкіл Өзбекстанның арманы еді. Енді сол арман Әлем чемпионаты алаңдарында ақ формалы ұлттық құрамамыздың бейнесінде шындыққа айналады.
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