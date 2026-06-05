Дидье Дешам Кот-д’Ивуардан ұтылғаннан кейін пікір білдірді
2026 жылғы футболдан әлем чемпионатының басталуы қарсаңында өтіп жатқан қызғылықты бақылау матчтары күтпеген нәтижелерімен жанкүйерлердің назарын аударуда. Бұған дейін хабарлағанымыздай, әлем біріншілігінің бас жүлдесіне негізгі үміткерлердің бірі саналатын Франция құрамасы өз алаңында Кот-д’Ивуар өкілдеріне 1:2 есебімен есе жіберіп, жанкүйерлерін сәл уайымдатқан еді.
Осы күтпеген сәтсіздіктен кейін, «үш түстілердің» тәжірибелі бас бапкері Дидье Дешам Францияның беделді L'Équipe басылымына эксклюзивті сұхбат берді. Тамақтану және дайындық процесі туралы айтқан маман жеңілістің себептерін ашып, болашақ жоспарларымен бөлісті.
«Бұл біз үшін ескерту қоңырауы болды»
Тәжірибелі маман ойын барысында жіберілген тактикалық қателіктер мен екінші таймдағы өзгерістердің команда қарқынына қалай әсер еткеніне ерекше тоқталды:
«Шынын айту керек, кез келген жеңіліс адамға ләззат сыйламайды. Кездесудің бірінші таймында есепті ірі ету үшін өте қолайлы және жақсы мүмкіндіктер туындаған еді, бірақ соңында бәрібір ұтылып қалдық. Мойындаймын, екінші таймдағы көптеген мәжбүрлі ауыстырулар командамызға көмектеспеді, керісінше, матчты негізгі құрамда бастаған футболшылар арасындағы өзара түсіністік пен алаңдағы тепе-теңдік айтарлықтай әлсіреді».
Дидье Дешам африкалықтарға қарсы ойын әрқашан қиын өтетінін атап өтті. Оның пікірінше, Африка құрлығының командалары Франция сияқты грандқа қарсы алаңға шыққанда, өміріндегі ең маңызды ойын сияқты барынша рухтанып, физикалық тұрғыдан өте тығыз және агрессиялы футбол көрсетеді. «Бұл біз үшін маңызды ескерту қоңырауы болды және біз оны дұрыс қабылдадық», — деп толықтырды бапкер.
Сенегалға қарсы матч: Сылтауларға орын жоқ!
Бапкер жеңілістен трагедия жасағысы келмейтінін, себебі бұл Әлем чемпионаты алдындағы тәжірибе мен сынақ алаңы екенін білдірді. Алайда алда команданы тағы бір маңызды сынақ күтіп тұр.
Болашақ кездесу күні
Қарсылас құрама
Ойынның маңызы
16 маусым
Сенегал
Тактикалық қателерді түзету және маңызды сигнал
«Мен қазіргі жағдайды шамадан тыс драмалағыым келмейді. Бұрынғыдай әдемі жеңістерімізді аспанға көтермегенім сияқты. Алдымызда өте аз уақыт бар және 16 маусымда бізге дәл осындай жоғары деңгейдегі басқа бір қарсылас — Сенегал құрамасы қарсы шығады. Енді ешқандай сылтауға орын жоқ, тек қателерден дұрыс қорытынды шығарып алаңға шығамыз», — деді Дешам.
Жанкүйерлер үшін интрига мынада: Франция құрамасы осы «суық душтан» кейін күшін қалпына келтіріп, Сенегалға қарсы болашақ шайқаста нағыз чемпиондық мінез таныта ала ма, жоқ па — мұны жақын арада білеміз.
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