Швеция құрамасы Грекиямен ойында жеңісті қолдан жіберді
Мұхиттың арғы бетіндегі жасыл алаңдарда өтетін 2026 жылғы Әлем чемпионатының финалдық кезеңі басталуға аз уақыт қалғандықтан, беделді турнирге қатысатын ұлттық құрамалар соңғы бақылау матчтары арқылы өз тактикаларын сынауды жалғастыруда. Осындай шиеленіскен әрі драмаға толы халықаралық жолдастық кездесулердің бірі Еуропаның екі танымал өкілі — Швеция және Грекия құрамалары арасында өтті.
Стокгольм қаласында орналасқан салтанатты «Strawberry Arena» стадионына жиналған көптеген жергілікті жанкүйерлер шынайы триллердің куәсі болды. Төп гол, ерік-жігермен қайта оралу және соңғы секундтардағы күтпеген драма — кездесу 2:2 есебімен жауынгерлік тең аяқталды.
Жылдам гол, шведтердің камбэгі және соңғы секундтар драмасы
Кездесу қонақтардың белсенді шабуылдарымен басталды және шведтердің қорғанысы тайм басында-ақ сәтсіздікке ұшырады:
10-минут: Грекия құрамасының шебер қорғаушысы Константинос Цимикас жылдам шабуылды голмен аяқтап, стадионды үнсіздікке батырды — 0:1.
53-минут: Екінші таймды жоғары қарқынмен бастаған алаң иелері теңдікті қалпына келтіре алды. Ағымдағы маусымда өнімділігімен көзге түсіп жүрген жұлдызды шабуылшы Виктор Дьёкереш қарсыластың қақпасын дәл көздеді — 1:1.
69-минут: Шабуылдық қарқынын одан әрі арттырған «тре крунур» (Швеция құрамасының лақап аты) өкілдері мінез танытып, есепте алға шықты. Бұл жолы Густав Нильссон өз атын хаттамаға жаздырды — 2:1.
90+5-минут: Төреші қосқан уақыттың соңғы секундтары өтіп жатқан сәтте, Грекия өкілі Георгиос Масурас шведтер қорғанысының қателігін тиімді пайдаланып, өз командасын сөзсіз жеңілістен құтқарып қалды — 2:2.
Швецияның ӘЧ-2026 турниріндегі қарсыластары
Болашақ әлем біріншілігінде Швеция ұлттық құрамасын әлдеқайда күрделі әрі бәсекеге толы топ күтіп тұр. Қорытындылау нәтижелері бойынша, скандинавиялықтар mundialдың «F» тобынан орын алды.
Швецияның топтағы қарсыластары
Аймағы және мәртебесі
Нидерланды
Еуропа футболының алыбы, топтың бас фавориті
Жапония
Азияның ең жылдам, тактикалық тұрғыдан қалыптасқан күшті құрамасы
Тунис
Африка құрлығының физикалық жағынан мықты және мінезді өкілі
Алаңнан шолу: Жеңіске өте жақын келген Швеция үшін кездесудің соңғы секундтарында гол жіберіп алу, әрине, ауыр тиді. Дегенмен, болашақ Әлем чемпионаты матчтары алдында мұндай қателермен жұмыс істеу және ойын соңына дейін зейінді жоғалтпау үшін бұл кездесу өте пайдалы сабақ болып табылады.
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