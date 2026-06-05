8 маусымда доллар бағамының өсуі болжануда
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• Infinbank — 11 995 сум.
• Asia Alliance Bank — 12 040 сум.
Bankir Telegram арнасының хабарлауынша, 8 маусымда қолданылатын доллар бағамы 52–53 сум шамасында өседі деп болжануда.
Банктерде доллар сатудың ең жақсы бағамдары:
• Infinbank — 11 995 сум.
• Anorbank — 11 990 сум.
• Asakabank — 11 990 сум.
• Trastbank — 11 990 сум.
Банктерден доллар сатып алудың ең жақсы бағамдары:
• Asia Alliance Bank — 12 040 сум.
• Hayotbank — 12 040 сум.
• Tengebank — 12 040 сум.
• SQB — 12 050 сум.
Күн бойы бағам өзгеруі мүмкін. Нақты бағам үшін банктердің ресми сайттарына кіріңіз.
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