8 маусымда доллар бағамының өсуі болжануда

·145·Экономика
8 маусымда доллар бағамының өсуі болжануда

Bankir Telegram арнасының хабарлауынша, 8 маусымда қолданылатын доллар бағамы 52–53 сум шамасында өседі деп болжануда.

Банктерде доллар сатудың ең жақсы бағамдары:

• Infinbank — 11 995 сум.
• Anorbank — 11 990 сум.
• Asakabank — 11 990 сум.
• Trastbank — 11 990 сум.

Банктерден доллар сатып алудың ең жақсы бағамдары:

• Asia Alliance Bank — 12 040 сум.
• Hayotbank — 12 040 сум.
• Tengebank — 12 040 сум.
• SQB — 12 050 сум.

Күн бойы бағам өзгеруі мүмкін. Нақты бағам үшін банктердің ресми сайттарына кіріңіз.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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