Әлішер Қодиров бюджеттік шығыстардың тиімділігін сынады

·62·Қоғам
Әлішер Қодиров бюджеттік шығыстардың тиімділігін сынады

Олий Мәжіліс Заңнамалық палатасындағы фракция мүшелері Әлішер Қодировтың басшылығымен Үкіметтің өткен жылға арналған Мемлекеттік бюджет және мақсатты қорлар бюджеттерінің атқарылуы туралы есебін қарады.

Есеп түбінде мақұлданғанымен, талқылау барысында депутаттар бюджет қаражатын пайдаланудың тиімділігі бойынша сыни пікірлер білдірді.

Бөлінетін қаражат көлемі әрдайым қол жеткізілген нәтижелерге сәйкес келе бермейтіні атап өтілді.

Депутаттар мемлекеттік шығыстардың көлемі белгіленген мақсаттармен негізделуі керектігін атап өтті.

Осыған байланысты бюджет қаражатының мақсатты және тиімді жұмсалуына бақылауды одан әрі күшейту қажеттілігі айтылды.

Фракция мүшелері мемлекеттік қаражаттың әрбір сомы нақты нәтиже және әлеуметтік тиімділік беруі тиіс екенін мәлімдеді.

Алишер ҚодировҒолий МажлисҮкімет
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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