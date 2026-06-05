«Ummon» тобының ұмытылмас концерт кеші үлкен шу тудырды
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«Ummon» тобының есте қаларлық және ұмытылмас концерт кеші жанкүйерлер арасында зор әсер қалдырды. Бұл шығу топтың адал жанкүйерлері үшін шынымен де ұмытылмас сәттерге толы болды.
Концерт барысында «Ummon» тобының ең танымал әндері орындалып, көрермендер тарапынан жылы қабылданды. Концерт атмосферасы мен жанкүйерлердің белсенді қатысуы кешке ерекше көңіл-күй сыйлады.
«Ummon» тобының бұл концерті жанкүйерлер үшін шынымен де ұмытылмас кешке айналды, залдағы көңіл-күй мен энергияның ұзақ уақыт есте қалатыны сөзсіз.
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