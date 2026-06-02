Танымал экстрасенс болашақ әлем чемпионатының жеңімпазын болжады

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Танымал экстрасенс болашақ әлем чемпионатының жеңімпазын болжады

Әлем назары ауған 2026 жылғы Әлем чемпионатының басталуы жақындаған сайын, тек спорт сарапшыларының ғана емес, тылсым қабілеті бар адамдардың да болжамдары жұртшылықтың назарын аударуда. Атап айтқанда, соңғы төрт әлем біріншілігінің үшеуінде жеңімпазды дәл тапқан және өзін «экстрасенс» деп жариялаған бразилиялық Майкл Бруно осы жазда АҚШ, Мексика және Канада жасыл алаңдарында өтетін додаға қатысты өз күтулерімен бөлісті.

Майкл Бруно мундиальдар тарихында жеңімпаздарды алдын ала сезу бойынша үлкен әрі құрметке лайық тәжірибеге ие. Оның өткендегі таңғажайып болжамдарына көз жүгіртіп көрейік:

  • ӘЧ-2010 (Оңтүстік Африка): Жарыс басталмас бұрын ол Испанияның алғаш рет таққа отыратынын айтқан еді. Нәтижесінде Андрес Иньестаның Нидерланды қақпасына соққан тарихи голы бұл болжамды ақиқатқа айналдырды.

  • ӘЧ-2014 (Бразилия): Өз отанында өткен жарыста ол Германия құрамасының жеңісін дәл болжады.

  • ӘЧ-2018 (Ресей): Төрт жылдан кейін Франция ұлттық құрамасының финалда Хорватияны жеңетінін де дәл тапты.

Тек Катарда өткен ӘЧ-2022 турнирінде ол сәл қателесті. Ол кезде бразилиялық «көріпкел» Франция өз титулын қорғайды деп есептеген еді. Дидье Дешамның шәкірттері финалға дейін жетті, бірақ Лионель Месси бастаған Аргентинаға пенальти сериясында есе жіберді.

Соған қарамастан, Бруно танымал «Globo Esporte» басылымына берген сұхбатында алдағы турнир үшін жаңа әрі шулы мәлімдемемен оралды:

«Мен 2022 жылғы финалдан бері келесі чемпионның есімін өзгертпей келемін. Содан бері Португалия құрамасы әлем чемпионы болатынын қатаң түрде айтып келемін».

Иә, сіз қателескен жоқсыз. Басты үміткерлер ретінде Франция, Испания, Англия, Аргентина және Бразилия сияқты грандтарды атаған экстрасенс, соңында Криштиану Роналду мен оның командаластары 19 шілде күні өтетін финалда өз тарихындағы алғашқы Әлем чемпионатының алтын кубогын бастарынан жоғары көтеретініне шын жүректен сенеді.

Сонымен қатар, ол қазіргі чемпион Аргентинаның ширек финал кезеңінде күтпеген жерден үйге қайтатынын және Неймардың физикалық жағдайына байланысты Бразилияның да жорығы ерте аяқталатынын болжады:

«Неймар бұл жарысқа 100 пайыз дайын деп ойламаймын. Егер ол алаңға шықса, құрама тағы да ширек финал немесе жартылай финал шамасында турнирден шығып қалады. Себебі, бүкіл команда тек оның айналасында шыр айналып, Катардағы тактикалық қателіктерді қайталайды».

Жанкүйерлер үшін қызықты жайт: Естеріңізге сала кетейік, осы болжампаз чемпиондыққа лайық деп тапқан Португалия құрамасы топтық кезеңде отандастарымыз — Өзбекстан ұлттық құрамасымен бір квартеттен орын алған. Кім біледі, бәлкім, дәл біздің өкілдер Криштиану Роналду мен оның командасы үшін мундиальдағы ең күрделі әрі күтпеген кедергіге айналар? Оқиғалар желісін бірге бақылайық!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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