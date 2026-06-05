Иран құрамасы Малиден сенімді жеңіске жетті

·97·Спорт
Иран құрамасы Малиден сенімді жеңіске жетті

2026 жылғы футболдан әлем чемпионатының ресми басталуы күн санап жақындаған сайын, құрлығымыздың намысын қорғайтын күшті командалардың дайындық процесі қызу кезеңге енді. Атап айтқанда, Азияның ең көшбасшы және тәжірибелі өкілдерінің бірі саналатын Иран ұлттық құрамасы алдағы әлем біріншілігі алдында кезекті жолдастық кездесуін өткізді. Парсылар (Иран құрамасының лақап аты) өз мүмкіндіктерін сынау мақсатында Африка құрлығының физикалық жағынан мықты командаларының бірі — Мали өкілдеріне қарсы алаңға шықты.

Көрермендер үшін өте қызықты әрі қарқынды өткен бұл халықаралық бақылау матчында Азия құрлығының алыбы нағыз шеберлік танытып, қарсыластарынан 2:0 есебімен сенімді әрі көркем жеңіске жетті.

Жылдам гол және ойындағы басымдық

Ойынның алғашқы минуттарынан бастап алаңдағы бастаманы қолына алған Иран футболшылары қарсылас қорғаныс шебін бұзуға тырысты. Бұл тез арада өз жемісін берді:

  • 12-минут: Команданың тәжірибелі қорғаушысы Рамин Резаеян ұйымдастырылған шабуылды әдемі голмен аяқтап, парсыларды есепте алға шығарды — 1:0.

  • 55-минут: Екінші тайм басталысымен шабуылдау қарқынын бәсеңдетпеген Иран ұлттық құрамасының өкілдері тағы да сәттілікке жетті. Шебер жартылай қорғаушы Саид Изатоллахи қарсылас қақпашысын дәрменсіз қалдырып, кездесудегі соңғы есепті белгіледі — 2:0.

Мали ұлттық құрамасының футболшылары ойын барысында теңдікті қалпына келтіру үшін бірнеше қауіпті қарсы шабуыл ұйымдастырғанымен, Иран құрамасының тәртіпті қорғанысы мен қақпашының сенімді әрекеттерінің арқасында есеп өзгеріссіз қалды.

Иранның ӘЧ-2026 турниріндегі қарсыластары

Мұхит арғы жасыл алаңдарда өтетін әлем біріншілігінде Иран ұлттық құрамасы айтарлықтай күрделі әрі қызықты топқа түсті. Анықтама үшін, парсылар әлем чемпионатының «G» тобында бақ сынайды.

Иранның топтағы қарсыластары

Құрлығы және ерекшелігі

Бельгия

Еуропа футболының жұлдыздарға бай және тәжірибелі өкілі

Мысыр

Африка құрлығының техникалық және жылдам командаларының бірі

Жаңа Зеландия

Океания аймағының табандылығымен және күтпеген сыйлықтар жасай алуымен ерекшеленетін өкілі

Футбол талдауы: Малиден қол жеткізілген бұл сенімді жеңіс Иран ұлттық құрамасы үшін алдағы Әлем чемпионаты матчтары алдында үлкен рухани сенім сыйлайтыны сөзсіз. Әсіресе, Африка командасынан жеңіске жету парсыларға топтағы негізгі қарсыластарының бірі — Мысыр ұлттық құрамасына қарсы қандай тактикамен ойнау керектігін көрсететін жақсы репетиция қызметін атқарады.

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ИранМалиРамин РезаианСаид ЭзатолахиФИФА Әлем чемпионаты
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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