Илон Масктің 2 тонналық Starfall «ұшатын тәрелкесі» суық газды қозғалтқыштарда жұмыс істейді
Жаңа мәліметтерге сәйкес, Starfall жобасы диаметрі 3,1 метр, биіктігі 0,75 метр және салмағы шамамен 2,1 тоннаны құрайтын шағын қайтарылатын капсула болып табылады. Құрылғының ұшу кезіндегі бағытын басқару үшін суық газбен жұмыс істейтін қозғалтқыштарды пайдалану жоспарлануда. Бұл туралы Ixbt.com хабар береді.
Капсуланың Жерге қауіпсіз қонуын қамтамасыз ету мақсатында негізгі, тартқыш және тежегіш парашюттер жүйесі әзірленді. Starfall жобасының негізгі мақсаты — орбиталық өндіріс технологияларын дамыту, бұл ғарыш индустриясында жаңа дәуір ашады деп күтілуде.
Жоспар бойынша, қажетті жабдықтар мен шикізаттар орбитаға жеткізіледі және онда микрогравитация мен вакуум жағдайында өнімдер дайындалады. Дайын бұйымдар Starfall капсуласы арқылы Жерге қайтарылады. Мұндай мүмкіндіктер жоғары технологиялық өнімдерді өндіру үшін өте перспективалы болып саналады.
Сонымен қатар, SpaceX компаниясы Starfall жүйесін Жер бетіндегі нүктелер арасында орбиталық және суборбиталық траекториялар бойынша жүктерді өте жылдам жеткізу құралы ретінде де қарастыруда. Бұл технология АҚШ әскери құрылымдарында да үлкен қызығушылық тудыруда.
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