Илон Масктің 2 тонналық Starfall «ұшатын тәрелкесі» суық газды қозғалтқыштарда жұмыс істейді

·65·Технология
Илон Масктің 2 тонналық Starfall «ұшатын тәрелкесі» суық газды қозғалтқыштарда жұмыс істейді

Жаңа мәліметтерге сәйкес, Starfall жобасы диаметрі 3,1 метр, биіктігі 0,75 метр және салмағы шамамен 2,1 тоннаны құрайтын шағын қайтарылатын капсула болып табылады. Құрылғының ұшу кезіндегі бағытын басқару үшін суық газбен жұмыс істейтін қозғалтқыштарды пайдалану жоспарлануда. Бұл туралы Ixbt.com хабар береді.

Капсуланың Жерге қауіпсіз қонуын қамтамасыз ету мақсатында негізгі, тартқыш және тежегіш парашюттер жүйесі әзірленді. Starfall жобасының негізгі мақсаты — орбиталық өндіріс технологияларын дамыту, бұл ғарыш индустриясында жаңа дәуір ашады деп күтілуде.

Жоспар бойынша, қажетті жабдықтар мен шикізаттар орбитаға жеткізіледі және онда микрогравитация мен вакуум жағдайында өнімдер дайындалады. Дайын бұйымдар Starfall капсуласы арқылы Жерге қайтарылады. Мұндай мүмкіндіктер жоғары технологиялық өнімдерді өндіру үшін өте перспективалы болып саналады.

Сонымен қатар, SpaceX компаниясы Starfall жүйесін Жер бетіндегі нүктелер арасында орбиталық және суборбиталық траекториялар бойынша жүктерді өте жылдам жеткізу құралы ретінде де қарастыруда. Бұл технология АҚШ әскери құрылымдарында да үлкен қызығушылық тудыруда.

SpaceXStarfallИлон МаскТехнологияҒарыш
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Xiaomi батарея жағдайын көрсететін арзан пауэрбанк шығардыБүгін, 08:52Starlink алаяқтарға қарсы күрес бастады: терминалдар бүкіл әлем бойынша өшіріледіБүгін, 08:28Ғарыштан түсірілген таңғажайып суреттер: Ғарышкерлер Жерді төрт рет айналып шықтыБүгін, 07:53Төрт 50 МП камера және 6500 мА·сағ батарея: Motorola Edge 70 Pro+ таныстырылдыБүгін, 07:25iPhone пайдаланушылары Max мессенджерінде хабарландырусыз қалдыБүгін, 07:22
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Технология жаңалықтар

Google жасанды интеллекті неге өз атауын дұрыс жаза алмайды?
Ғалымдар адам шашынан 10 мың есе жұқа күн элементтерін жасады
Honor 600 Super Edition және Honor 600 Pro таныстырылым алдында жарияланды
Honor 600 Pro Қытайда таныстырылды: 200 Мп камера және 8000 мАч аккумулятор
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera jäne 8600 mAs akkumulyatorymen
Марс топырағынан құрылыс материалын жасайтын микробтар анықталды
Xiaomi Air смартфоны тоқтатылды: 200 Мп камера және өте жұқа корпус
iPhone 18 Pro түстері белгілі болды: қою шие түсі басты трендке айналады