Goldman және Meta-ның бұрынғы қызметкерлері дамушы нарықтар үшін дауыстық ЖИ жасады

·44·Технология
Goldman және Meta-ның бұрынғы қызметкерлері дамушы нарықтар үшін дауыстық ЖИ жасады

Клиенттерді қолдау және сервистік қызметтер бүгінде дауыстық жасанды интеллект (ЖИ) саласындағы ең өзекті бағыттардың бірі болып табылады. Алайда адам дауысына ұқсас және елеулі кідіріссіз жауап беретін өнімді жасау кейбір нарықтарда өте күрделі міндет. Көптеген ірі компаниялар Африка мен Таяу Шығыс нарықтарын ескермей өз жүйелерін әзірледі. Осы олқылықты толтыру мақсатында өткен жылы құрылған AethexAI стартапы 4DX Ventures басшылығымен 3 миллион доллар көлемінде pre-seed инвестиция тартты. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .

Компания Vapi және LiveKit сияқты дайын құралдарды қолданудың орнына, ағылшын, француз және араб тілдерінің жергілікті диалектілерін өңдеу үшін нөлден бастап өз кіші моделі мен оркестрация қабатын жасады. Стартап негізін қалаушылар Мариам Диалло (Goldman Sachs-тың бұрынғы қызметкері) және Айоолува Одемуива (Meta-ның бұрынғы инженері) дамушы нарықтардағы автоматтандырылған қоңыраулардағы жоғары кідіріс (latency) мәселесін шешуді мақсат етті. Ол үшін шетелде орналасқан ірі модельдерден бас тартып, жергілікті деңгейде жұмыс істейтін шағын модельдерге назар аударды.

AethexAI параметрлері 300 миллионнан 1,7 миллиардқа дейін жететін Kora сериялы модельдерін әзірледі. Бұл көрсеткіш ірі тілдік модельдерден (LLM) әлдеқайда кіші және жылдамдықты қамтамасыз ететін де осы фактор. Модельдерді оқыту үшін стартап колл-орталықтармен ынтымақтасты және тіпті бүкіл Африка бойынша радиостанциялардан аудио деректерді жинау үшін қатты дискілер жіберді. Сондай-ақ, жергілікті есімдерді дұрыс айту және деректерді белгілеу үшін студенттер желісі құрылды.

Қазіргі уақытта стартап күніне 17 000-нан астам қоңырауды сәтті жүзеге асыруда. Компания кәсіпорындар үшін өз технологиясын сынау платформасын, сондай-ақ әзірлеушілерге арналған API және SDK құралдарын іске қосты. AethexAI тек технология ұсынып қана қоймай, клиенттерге автоматтандырудың үздік әдістерін анықтауға көмектесу үшін шеберлік сыныптары мен демонстрациялар да өткізуде.

AethexAIЖасанды ИнтеллектСтартапТехнологияАфрика
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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