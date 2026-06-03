DeepSeek: белгісіз стартаптан ЖИ гигантына дейінгі жол

·51·Технология
DeepSeek: белгісіз стартаптан ЖИ гигантына дейінгі жол

Қытайдың DeepSeek жасанды интеллект стартапы ірі қаржыландыру раундына дайындалуда. Компания бұл кезеңде шамамен 50 миллиард юань (шамамен 7,4 миллиард доллар) тартуды жоспарлап отыр. Әлеуетті инвесторлар қатарында технологиялық гигант Tencent Holdings және аккумулятор өндіруші CATL компаниялары бар екені айтылуда. Бұл туралы Ixbt.com хабар береді.

Дереккөздердің хабарлауынша, осы мәміледен кейін компанияның жалпы құны 350-ден 400 миллиард юаньге дейін (52–59 миллиард доллар) жетуі мүмкін. Стартап негізін қалаушы Лян Вэньфэн жобаға қазірдің өзінде 20 миллиард юань көлемінде жеке қаражатын салған. Tencent 10 миллиард юань, ал CATL 5 миллиард юань шамасында инвестиция салуды қарастыруда, бұл оларды раундтың ең ірі сыртқы инвесторларына айналдырады.

Келіссөздерге NetEase және JD.com сияқты компаниялар да қатысуда, алайда инвесторлардың жалпы саны оннан аспайды деп күтілуде. DeepSeek қысқа уақыт ішінде Қытайдың жасанды интеллект нарығының негізгі қатысушыларының біріне айналды. Оның V3 және R1 модельдері Кремний алқабында да үлкен мойындауға ие болып, саладағы бәсекені одан әрі күшейтті.

DeepSeek — ChatGPT және басқа танымал модельдерге бәсекелес ретінде шыққан, ашық бастапқы коды бар қуатты үлкен тілдік модельдер (LLM) тұқымдасы. Компания өз модельдерін оқытуға кететін шығындардың аздығымен ерекшеленеді. Жүйе мәтін құру, код жазу, логикалық есептерді шешу және кескіндерді генерациялау қабілетіне ие.

DeepSeekЖасанды ИнтеллектTencentСтартапТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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