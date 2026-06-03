Ғарыштағы дубль: SpaceX бір күнде екі Falcon 9 зымыранын ұшырады

·57·Технология
Ғарыштағы дубль: SpaceX бір күнде екі Falcon 9 зымыранын ұшырады

Бүгін, 2026 жылғы 3 маусымда SpaceX компаниясы Starlink серіктерімен жабдықталған екі Falcon 9 зымыранын бір уақытта ұшыруды жоспарлап отыр. Бірінші ұшырылым Ташкент уақытымен сағат 13:02-де Флорида штатындағы Канаверал мүйісінен (SLC-40) жүзеге асады. Бұл зымыран төменгі жер орбитасына 29 серікті шығарады. Бұл туралы Ixbt.com хабар береді.

Екінші ұшырылым Ташкент уақытымен сағат 19:00-де Калифорниядағы Ванденберг базасынан (SLC-4E) басталады. Бұл жолы орбитаға тағы 24 аппарат жіберіледі. Осылайша, бір күннің ішінде Starlink желісіне жалпы 53 жаңа серік қосылады. Бұл солтүстік жартышар мен теңіз бағыттарындағы шалғай аймақтарда жоғары жылдамдықты интернет қамтуын айтарлықтай жақсартуға мүмкіндік береді.

Миссия соңында Falcon 9 зымырандарының екі бірінші сатысы да мұхиттағы ұшқышсыз кемелерге қонуы күтілуде. SpaceX компаниясының бұл көп рет қолданылатын технологиясы ұшырылым құнын төмендетуге және оларды күн сайын дерлік жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

2026 жылы SpaceX ондаған Starlink миссиясын сәтті аяқтады және орбитадағы белсенді серіктер саны он мыңнан асты. Мұндай «қосарлы ұшырылымдар» әзірге сирек кездесетін құбылыс, себебі компания әдетте ұшуларды үш күнде бір рет жүзеге асырып келген еді.

SpaceXFalcon 9StarlinkElon MuskҒарыш
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Xiaomi батарея жағдайын көрсететін арзан пауэрбанк шығардыБүгін, 08:52Starlink алаяқтарға қарсы күрес бастады: терминалдар бүкіл әлем бойынша өшіріледіБүгін, 08:28Ғарыштан түсірілген таңғажайып суреттер: Ғарышкерлер Жерді төрт рет айналып шықтыБүгін, 07:53Төрт 50 МП камера және 6500 мА·сағ батарея: Motorola Edge 70 Pro+ таныстырылдыБүгін, 07:25iPhone пайдаланушылары Max мессенджерінде хабарландырусыз қалдыБүгін, 07:22
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Технология жаңалықтар

Google жасанды интеллекті неге өз атауын дұрыс жаза алмайды?
Ғалымдар адам шашынан 10 мың есе жұқа күн элементтерін жасады
Honor 600 Super Edition және Honor 600 Pro таныстырылым алдында жарияланды
Honor 600 Pro Қытайда таныстырылды: 200 Мп камера және 8000 мАч аккумулятор
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera jäne 8600 mAs akkumulyatorymen
Марс топырағынан құрылыс материалын жасайтын микробтар анықталды
Xiaomi Air смартфоны тоқтатылды: 200 Мп камера және өте жұқа корпус
iPhone 18 Pro түстері белгілі болды: қою шие түсі басты трендке айналады