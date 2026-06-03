Ғарыштағы дубль: SpaceX бір күнде екі Falcon 9 зымыранын ұшырады
Бүгін, 2026 жылғы 3 маусымда SpaceX компаниясы Starlink серіктерімен жабдықталған екі Falcon 9 зымыранын бір уақытта ұшыруды жоспарлап отыр. Бірінші ұшырылым Ташкент уақытымен сағат 13:02-де Флорида штатындағы Канаверал мүйісінен (SLC-40) жүзеге асады. Бұл зымыран төменгі жер орбитасына 29 серікті шығарады. Бұл туралы Ixbt.com хабар береді.
Екінші ұшырылым Ташкент уақытымен сағат 19:00-де Калифорниядағы Ванденберг базасынан (SLC-4E) басталады. Бұл жолы орбитаға тағы 24 аппарат жіберіледі. Осылайша, бір күннің ішінде Starlink желісіне жалпы 53 жаңа серік қосылады. Бұл солтүстік жартышар мен теңіз бағыттарындағы шалғай аймақтарда жоғары жылдамдықты интернет қамтуын айтарлықтай жақсартуға мүмкіндік береді.
Миссия соңында Falcon 9 зымырандарының екі бірінші сатысы да мұхиттағы ұшқышсыз кемелерге қонуы күтілуде. SpaceX компаниясының бұл көп рет қолданылатын технологиясы ұшырылым құнын төмендетуге және оларды күн сайын дерлік жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
2026 жылы SpaceX ондаған Starlink миссиясын сәтті аяқтады және орбитадағы белсенді серіктер саны он мыңнан асты. Мұндай «қосарлы ұшырылымдар» әзірге сирек кездесетін құбылыс, себебі компания әдетте ұшуларды үш күнде бір рет жүзеге асырып келген еді.
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