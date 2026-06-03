Баспагерлер Google AI Search жүйесінен бас тарту мүмкіндігіне ие болады
Ұлыбритания Google компаниясының жасанды интеллектке негізделген іздеу жүйесіне заңды бақылау орнатты. Жаңа ережеге сәйкес, технологиялық алпауыт баспагерлерге өз контентін AI іздеу нәтижелерінде көрсетуге тыйым салу (opt-out) мүмкіндігін беруі тиіс. Google осы талаптарды сақтайтынын және баспагерлерге арналған арнайы басқару түймесін енгізетінін мәлімдеді. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды.
Баспагерлер Google Search Console қызметі арқылы өз сайттарының AI Overviews, AI Mode немесе Discover сияқты генеративті функцияларға қатысуын шектей алады. Google бұл мүмкіндікті алдымен Ұлыбританиядағы баспагерлер тобында сынақтан өткізіп, кейіннен бүкіл әлем бойынша енгізеді. Компанияның атап өтуінше, AI іздеуінен бас тарту дәстүрлі Google іздеу нәтижелеріндегі рейтингке әсер етпейді.
Ұлыбританияның Бәсекелестік және нарықтар басқармасы (CMA) бұл шешімді баспагерлерге өз контентіне бақылауды қайтаратын «әлемдегі алғашқы» қадам деп атады. Бұл жаңалық ақпарат агенттіктері мен басқа да контент жасаушыларға Google-мен AI функцияларында деректерді пайдалану бойынша тиімдірек келісімшарттар жасасуға мүмкіндік береді.
Сонымен қатар, Google енді AI жауаптарында пайдаланылған контент үшін нақты сілтемелерді көрсетуге міндетті. Компания пайдаланушыларды бастапқы сайтқа өтуге ынталандыру үшін кірістірілген сілтемелер мен сайтты алдын ала қарау функцияларын көбейткенін хабарлады. Баспагерлерге шешім қабылдауға көмектесу үшін Search Console жүйесінде AI жауаптарындағы көрсетілімдер саны және басқа да жаңа метрикалар ұсынылады.
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