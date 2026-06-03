Xiaomi Watch S5 сатылымға шықты: AMOLED экран және 21 күндік автономия

·76·Технология
Xiaomi Watch S5 сатылымға шықты: AMOLED экран және 21 күндік автономия

Ресей нарығында Xiaomi компаниясының жаңа Xiaomi Watch S5 смарт-сағаттары сатылымға шықты. Бұл туралы тұрмыстық техника мен электрониканың ірі дистрибьюторы diHouse компаниясының баспасөз қызметі хабарлады. Жаңа модель жарықтығы 2500 нит болатын 1,48 дюймдік AMOLED дисплеймен жабдықталған, ал оның жақтаулары алдыңғы буындармен салыстырғанда 40%-ға жіңішкерген. Бұл туралы Ixbt.com жазады .

Сағат корпусы тот баспайтын болаттан жасалған, сондай-ақ керамикалық және көміртекті жақтау нұсқалары да бар. Құрылғының баусыз салмағы 46 граммды құрайды. Xiaomi Watch S5 жаңа HyperOS 3 операциялық жүйесінде жұмыс істейді және Xiaomi Smart Hub функциясын қолдайды. Бұл сағатты ақылды үй экожүйесіне біріктіруге және смартфонмен мінсіз синхрондауды қамтамасыз етеді.

Құрылғының басты артықшылықтарының бірі — оның автономды жұмыс уақыты. 815 мАч сыйымдылықтағы аккумулятордың арқасында сағат бір рет зарядталған соң 21 күнге дейін жұмыс істей алады. Сондай-ақ гаджет қос диапазонды GNSS жүйесімен, 160-тан астам спорт режимімен және денсаулықты бақылаудың жетілдірілген функцияларымен жабдықталған. Жаңа датчиктер (4 LED + 4 PD) көмегімен пульсті өлшеу дәлдігі 98,4%-ға жеткізілген.

Қызықты ерекшелігі — сағатта қолдау көрсету қимылдарын танитын және оларды пульс пен жұмсалған калория деректеріне айналдыратын арнайы «жанкүйер режимі» бар. Құрылғы сонымен қатар жүрек соғысының өзгергіштігін (HRV) бақылайды және ұйқы сапасы бойынша апталық және айлық есептерді ұсынады.

XiaomiWatch S5Смарт-сағатHyperOSТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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