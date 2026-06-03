Binance биржасы NFT қолдауын тоқтатып, әмиянға көшіруде
Binance криптовалюталық биржасы өз платформасындағы ауыстырылмайтын токендерге (NFT) қолдауды тоқтататынын және NFT басқаруын өзінің Binance Wallet жеке әмиянына көшіретінін хабарлады. Компанияның сәрсенбідегі мәлімдемесіне сәйкес, бұл өзгеріс пайдаланушыларға Web3 және орталықтандырылмаған функцияларды пайдалануда көбірек ыңғайлылық туғызады. Бұл туралы Cointelegraph.com хабар береді.
NFT иелері ауыстырылатын токендерін 3 шілдеге дейін платформада шығарып алуы тиіс, одан кейін оларға қолжетімділік жабылады. Ауыстырылмайтын NFT иелері үшін Binance Academy курсты аяқтағаны туралы PDF-сертификат ұсынады. Бұл шешім көптеген биржалардың NFT саласынан алшақтап, токенделген активтер сияқты басқа бағыттарға назар аударып жатқанын көрсетеді.
Binance бұл процесте пайдаланушыларды қолдау мақсатында NFT шығару комиссияларын өтеу бойынша екі түрлі акцияны іске қосты. Бірінші акция жалпы NFT-лерге, екіншісі Криштиану Роналду (CR7) коллекциясына тиесілі токендерге қатысты. Биржа 100 000-ға дейін пайдаланушыны таңдап, әрқайсысына 1 USDC мөлшерінде өтемақы төлейді.
NFT нарығы соңғы уақытта айтарлықтай құлдырауды бастан кешіруде. Тіпті CryptoPunks сияқты жетекші коллекциялар да 2022 жылғы жаздағы ең жоғары көрсеткіштеріне қайта орала алмады. Binance-тен бұрын Kraken биржасы мен OpenSea нарығы да BNB Smart Chain желісіндегі NFT-лерге қолдауды тоқтатқан болатын.
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