GitLab жасанды интеллектке көшу аясында қызметкерлерінің 14%-ын қысқартты
Әзірлеушілерге арналған танымал GitLab платформасы жұмыс күшінің шамамен 14%-ын, яғни 350-ге жуық қызметкерді жұмыстан босатқанын хабарлады. Бұл шешім компанияның өткен айда басталған ауқымды құрылымдық өзгерістерімен және 22 елдегі қызметін тоқтатуымен байланысты. Компания басшылығы басқару деңгейлерін қысқартуды және негізгі назарды жасанды интеллект (ЖИ) ағындарына қызмет көрсететін инфрақұрылымға аударуды мақсат етті. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .
Компанияның бас директоры Билл Стейплстің айтуынша, агенттік жүктемелер (agentic workloads) қазіргі әзірлеушілер инфрақұрылымына күтілгеннен әлдеқайда жоғары қысым түсіруде. Бұл мәселе тек GitLab-ға тән емес; оның негізгі бәсекелесі GitHub та ЖИ арқылы жіберілетін үлкен көлемдегі деректер ағынына байланысты жүйе тұрақтылығын сақтауда қиындықтарға тап болуда. Стейплс компания 100 есе өсуді қолдау үшін git жүйесін түбегейлі қайта құруды бастағанын атап өтті.
GitLab инфрақұрылымды ЖИ жүктемелеріне оңтайландыру мақсатында атауы аталмаған ірі ЖИ-зертханамен серіктестік орнатты. Жаңа стратегия аясында агенттерге арналған контексті сақтау және алуға арналған арнайы API-лар, сондай-ақ әзірлеушілер мен ЖИ-агенттер арасындағы жұмысты үйлестіретін құралдар әзірленуде. Басқару және бақылау құралдары да платформаға тікелей интеграцияланады.
Осылайша, GitLab ЖИ технологияларын бизнестің негізгі бөлігіне айналдыру үшін қызметкерлерін қысқартқан Amazon, Microsoft, Meta және Oracle сияқты технологиялық алпауыттар қатарына қосылды. Statista мәліметтеріне сүйенсек, биыл технология саласында 100 000-нан астам жұмыс орны қысқартылды. Қызығы сол, көптеген компаниялар рекордтық кірістер туралы есеп берсе де, ЖИ-ге инвестиция салу үшін штатты қысқартуды жалғастыруда.
GitLab-тың қаржылық көрсеткіштері де оң динамиканы көрсетуде. Компанияның бірінші тоқсандағы кірісі өткен жылмен салыстырғанда 23%-ға өсіп, 264 миллион долларды құрады. Жалпы пайда маржасы 88%-ға жетті. Жоспарланған құрылымдық өзгерістер мен қызметкерлерді қысқарту процестеріне компания 30 миллионнан 35 миллион долларға дейін қаражат жұмсауды күтуде.
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