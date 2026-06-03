Kraken еншілес компаниясы бөлшек инвесторлар үшін токенизацияланған IPO іске қосуда
Kraken биржасымен байланысты Payward Services компаниясы жаңа токенизацияланған акциялар бағдарламасы арқылы бөлшек инвесторларға АҚШ-тағы IPO процестеріне қатысу мүмкіндігін ұсынады. Сәрсенбіде жарияланған хабарламаға сәйкес, Kraken клиенттері мен xStocks Alliance мүшелері компаниялар биржаға шыққанға дейін өз қызығушылықтарын білдіріп, листинг күні токенизацияланған акцияларды иелене алады. Бұл туралы Cointelegraph.com хабарлайды .
Компания мәліметтеріне сәйкес, бұл акциялар IPO бағасымен шығарылады және реттелетін ұйымда сақталатын нақты акциялармен 1:1 қатынасында қамтамасыз етіледі. Бұл әдетте тек институционалды клиенттер үшін қолжетімді инвестициялық мүмкіндіктерді қарапайым бөлшек инвесторларға да ашады. Аталған бастама дәстүрлі қаржылық өнімдерді блокчейн инфрақұрылымы арқылы кеңейту және нақты активтерді (RWA) токенизациялау жаһандық трендінің бір бөлігі болып табылады.
Ұсынылып отырған процеске сәйкес, қатысушы биржалар IPO-дан бірнеше апта бұрын өтінімдер қабылдау терезесін ашады. Payward әртүрлі платформалардан түскен сұраныстарды жинақтап, листинг күні акцияларды бөлу үшін андеррайтинг синдикатымен ынтымақтасады. Нәтижесінде пайда болған токенизацияланған акциялар серіктес биржалар арқылы таратылады, бұл инвесторларға дәстүрлі брокерлік шоттарды ашпай-ақ жаңа листингтерге қатысуға мүмкіндік береді.
Payward Services басшысы Марк Гринбергтің айтуынша, IPO бағасымен акция сатып алу ондаған жылдар бойы тек белгілі бір географиялық аймақтар мен ауқатты тұлғалардың артықшылығы болып келді. Енді xStocks инфрақұрылымының арқасында Мадрид немесе Малайзиядағы қарапайым инвестор да АҚШ биржасындағы IPO-ға қатыса алады. Bernstein Research есептеулеріне сәйкес, RWA нарығы биыл 42%-ға өсіп, 51 млрд АҚШ долларына жетті.
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