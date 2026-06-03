Лионель Месси Испанияның беделді сыйлығына лайық деп танылды
Лионель Месси бай жүлделер коллекциясын тағы бір беделді марапатпен толықтырды. «Интер Майами» жұлдызы спорт саласындағы 2026 жылғы «Астурия ханшайымы» сыйлығының иегері атанды. Испанияның осы жоғары құрметіне ие болу жолында ол теннис аңызы Серена Уильямстың ізбасары болды және бүкіл әлемнен, соның ішінде бұрынғы клубы «Барселонадан» құттықтаулар қабылдады. Бұл туралы Goal.com хабар береді.
Қазылар алқасы Мессиді спорт тарихындағы ең ұлы мансап иесі ретінде ресми түрде таныды. 38 жастағы шабуылшының тек алаңдағы төтенше жетістіктері ғана емес, сонымен қатар алаңнан тыс ықпалы да ерекше аталып өтті. Шешімде оның «керемет таланты, үлгілі спорттық жолы және мұқтаж балаларға білім мен медициналық көмек көрсетудегі қайырымдылық қызметі» жоғары бағаланды.
«Барселона» клубы өздерінің бұрынғы капитанын алғашқылардың бірі болып құттықтады. Лионель Месси мансабының негізгі бөлігін «Камп Ноуда» өткізіп, «Ла Масия» академиясынан клуб тарихындағы ең табысты кезеңнің көшбасшысына дейінгі жолды жүріп өтті. Каталония клубы сапында ол 4 рет Чемпиондар лигасын, 10 рет Ла Лиганы және 7 рет Испания кубогын жеңіп алды.
Клубтың ресми мәлімдемесінде былай делінген: «Лионель Мессиді 2026 жылғы "Астурия ханшайымы" сыйлығымен құттықтаймыз. "Барселонадағы" аңызға айналған мұраңыз және клубымызбен жеткен жетістіктерге толы жолыңыз лайықты бағаланды». Мессидің сегіз «Алтын доп» жүлдесі мен рекордтық голдары клуб тарихымен тығыз байланысты.
Клуб деңгейіндегі жетістіктерден бөлек, бұл сыйлық Мессидің Аргентина құрамасымен жеткен жеңістерін де көрсетеді. 2022 жылғы Әлем чемпионатындағы жеңіс пен екі Копа Америка чемпиондығы оның халықаралық деңгейдегі мәртебесін одан әрі нығайтты. Сыйлық ұйымдастырушылары Мессиді «футбол тарихындағы ең көп жүлде жеңіп алған және алаңдағы үлгілі мінез-құлқымен құрметке бөленген ойыншы» деп атады.
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