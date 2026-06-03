Wander: Интернеттің «шағын әлемін» зерттеуге арналған жаңа құрал
Қазіргі кезде іздеу жүйелері ЖИ тұжырымдары мен коммерциялық контентке толып жатқан шақта, интернетті бұрынғыдай шынайы әрі «адами» етуге ұмтылатын жобалар көбейіп келеді. Осындай бастамалардың бірі — Wander Console, бұл ашық бастапқы кодқа және тәуелсіз хостингке негізделген веб-консоль. Бұл құрал пайдаланушыларға тәуелсіз әзірлеушілер мен шығармашылар ұсынған қызықты сайттарды оңай табуға мүмкіндік береді. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .
Лондондық әзірлеуші Сусам Пал жасаған Wander жобасы StumbleUpon сияқты классикалық құралдардан шабыт алған. Палдың айтуынша, ол Kagi іздеу жүйесінің «шағын веб» құралын көрген соң, бұл идеяны әрі қарай дамытуға шешім қабылдаған. Wander тек блогтарды ғана емес, сонымен қатар ерекше мини-қосымшаларды, ойындарды және жеке веб-жобаларды да қамтиды.
Wander жүйесін пайдалану өте қарапайым: сайт иесі өз ресурсына екі файлды (index.html және wander.js) жүктеп салса жеткілікті. Онда күрделі дерекқорлар немесе серверлік кодтар жоқ, тіпті GitHub Pages арқылы да іске қосуға болады. Сайтқа орнатылған «Wander» түймесі басылғанда, жүйе пайдаланушыны кездейсоқ түрде басқа қызықты әрі креативті сайтқа бағыттайды.
Қазіргі уақытта көптеген пайдаланушылар өз консольдерін ерекше стильде безендіруде. Мысалы, кейбіреулер ретро стильдегі дизайнды таңдаса, басқалары тек белгілі бір есімді адамдар жасаған сайттар тізімін құрған. Мұндай жобалар интернеттің алғашқы кезеңдеріндегі шығармашылық ортаны және Geocities сияқты платформалар ұсынған еркіндікті қайтаруды мақсат етеді.
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