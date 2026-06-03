Wander: Интернеттің «шағын әлемін» зерттеуге арналған жаңа құрал

·40·Технология
Wander: Интернеттің «шағын әлемін» зерттеуге арналған жаңа құрал

Қазіргі кезде іздеу жүйелері ЖИ тұжырымдары мен коммерциялық контентке толып жатқан шақта, интернетті бұрынғыдай шынайы әрі «адами» етуге ұмтылатын жобалар көбейіп келеді. Осындай бастамалардың бірі — Wander Console, бұл ашық бастапқы кодқа және тәуелсіз хостингке негізделген веб-консоль. Бұл құрал пайдаланушыларға тәуелсіз әзірлеушілер мен шығармашылар ұсынған қызықты сайттарды оңай табуға мүмкіндік береді. Бұл туралы Techcrunch.com хабарлайды .

Лондондық әзірлеуші Сусам Пал жасаған Wander жобасы StumbleUpon сияқты классикалық құралдардан шабыт алған. Палдың айтуынша, ол Kagi іздеу жүйесінің «шағын веб» құралын көрген соң, бұл идеяны әрі қарай дамытуға шешім қабылдаған. Wander тек блогтарды ғана емес, сонымен қатар ерекше мини-қосымшаларды, ойындарды және жеке веб-жобаларды да қамтиды.

Wander жүйесін пайдалану өте қарапайым: сайт иесі өз ресурсына екі файлды (index.html және wander.js) жүктеп салса жеткілікті. Онда күрделі дерекқорлар немесе серверлік кодтар жоқ, тіпті GitHub Pages арқылы да іске қосуға болады. Сайтқа орнатылған «Wander» түймесі басылғанда, жүйе пайдаланушыны кездейсоқ түрде басқа қызықты әрі креативті сайтқа бағыттайды.

Қазіргі уақытта көптеген пайдаланушылар өз консольдерін ерекше стильде безендіруде. Мысалы, кейбіреулер ретро стильдегі дизайнды таңдаса, басқалары тек белгілі бір есімді адамдар жасаған сайттар тізімін құрған. Мұндай жобалар интернеттің алғашқы кезеңдеріндегі шығармашылық ортаны және Geocities сияқты платформалар ұсынған еркіндікті қайтаруды мақсат етеді.

WanderИнтернетТехнологияOpen SourceStumbleUpon
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Xiaomi батарея жағдайын көрсететін арзан пауэрбанк шығардыБүгін, 08:52Starlink алаяқтарға қарсы күрес бастады: терминалдар бүкіл әлем бойынша өшіріледіБүгін, 08:28Ғарыштан түсірілген таңғажайып суреттер: Ғарышкерлер Жерді төрт рет айналып шықтыБүгін, 07:53Төрт 50 МП камера және 6500 мА·сағ батарея: Motorola Edge 70 Pro+ таныстырылдыБүгін, 07:25iPhone пайдаланушылары Max мессенджерінде хабарландырусыз қалдыБүгін, 07:22
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Технология жаңалықтар

Google жасанды интеллекті неге өз атауын дұрыс жаза алмайды?
Ғалымдар адам шашынан 10 мың есе жұқа күн элементтерін жасады
Honor 600 Super Edition және Honor 600 Pro таныстырылым алдында жарияланды
Honor 600 Pro Қытайда таныстырылды: 200 Мп камера және 8000 мАч аккумулятор
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera jäne 8600 mAs akkumulyatorymen
Марс топырағынан құрылыс материалын жасайтын микробтар анықталды
Xiaomi Air смартфоны тоқтатылды: 200 Мп камера және өте жұқа корпус
iPhone 18 Pro түстері белгілі болды: қою шие түсі басты трендке айналады