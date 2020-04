Хонанда Озода Нурсаидова ҳам онлайн ижрода қўшиқ куйлади (видео)

View this post on Instagram

Xar qanday xolatda ham tushkunlikka tushmang Azizlar !!! Eskilar bejiz aytishmagan ruxing tetik bolsa xamma narsani engasan deb ! Bu qoshiqni boshqa ancha toplanib qolgan yangi qoshiqlar qatorida konsertda muxlislarga tuxfa qilmoqchi edik. Hech qisi yoq..( Mayli karantindan keyin boshqalariniyam eshitasizlar InshAlloh ) Sizlarni kayfiyatingizni kotarish uchun Yaqinda uydan jonli mini konsert qilamiz. Ushanda bu qoshiqni xam ijro etamiz nasib. Bu ashula Istanbuldagi yurtoshlarimizga👍❤️ En asosiysi Siz uyda qoling va bizni kuzating ! ____________________________________ Самое главное не падайте духом !!! Не зря Геппократ говорил чтоб лечить человека сначала нужно лечить его дух. Мы будем старатся Вас стимулироваьь 😊Оставайтесь дома и следите за нами #оставайтесьдома #uydaqoling #vahimasizkarantin😂