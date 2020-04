Хонанда Баҳром Назаров «Юраксиз» қўшиғини жонли ижрода куйлаб берди (видео)

View this post on Instagram

🔴Jonli ijroni sog'inganlar uchun navbatdagi ijodimiz. Aziz yurtdoshlar, biz san'atkorlar sizlar uchun ijoddamiz. Hammaga sabr-toqat, yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Singer - @bahromnazarovofficial Lyrics/Composition - @alishermusicc Arrangement/Programming/Editing - @furqat_maestro