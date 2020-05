Райҳон ҳаммадан кечирим сўради, Муниса Ризаева тезроқ она бўлиш ниятида (фото)

View this post on Instagram

О, Аллах, я не знаю, что мне говорить... Ведь всё, что на душе, не выразить словами...Я просто буду без конца просить...Я просто буду ждать... Чтобы Я СКОРО СТАЛА МАМОЙ!! Амин 😌 Спасибо за прогулку Севарчик @_sevara888