5 привычек, которые ежедневно практикуют уверенные в себе люди: попробуйте и вы

Некоторые люди привлекают внимание, как только входят в комнату. Они не говорят громко, не пытаются выделиться, но в их движениях, взглядах и словах чувствуется некая решимость. Это врожденный талант или навык, которому можно научиться? С психологической точки зрения уверенность в себе чаще всего формируется именно через повседневные привычки.

Чтобы стать уверенным в себе человеком, не обязательно обладать богатством, высокой должностью или идеальной внешностью. Самое главное — уважать собственное мнение, ответственно подходить к своим решениям и не определять свою ценность в зависимости от отношения окружающих.

Интересно, что наше отношение к себе проявляется даже в мелких действиях в повседневной жизни. То, как мы ходим, как слушаем собеседника, на что соглашаемся и какие дела откладываем — все это может влиять на наше внутреннее состояние.

Ниже мы рассмотрим пять простых привычек, которые помогут укрепить уверенность в себе.

1. Держите спину прямо: осанка может влиять на ваше настроение

Внешнее состояние человека связано с его внутренними переживаниями. Например, привычка ходить с опущенной головой и плечами иногда создает впечатление усталости, подавленности или неуверенности. Напротив, прямая осанка, естественное положение плеч и спокойные движения могут помочь вам чувствовать себя более свободно.

Здесь речь не идет о том, чтобы искусственно выпячивать грудь и пытаться казаться лучше других. Главное — держать тело свободно и сбалансированно.

Прямая осанка не только улучшает внешний вид, но и помогает чувствовать себя увереннее во время беседы.

Маленькое упражнение: каждый раз перед тем, как войти в дверь, расслабьте плечи, держите голову прямо и идите не спеша. Повторяйте это несколько раз в течение дня.

2. Смотрите в глаза собеседнику, но не пристально

Один из важных признаков уверенного общения — установление зрительного контакта. Уделять внимание собеседнику, когда он говорит, время от времени смотреть ему в глаза и показывать жестами, что вы его слушаете, делает общение эффективным.

Постоянно смотреть в пол или часто отводить взгляд иногда может восприниматься как волнение или неловкость. Однако отсутствие зрительного контакта не всегда является признаком лжи или неуверенности. Некоторые люди поддерживают меньше зрительного контакта из-за застенчивости, культурных особенностей или личных качеств.

Поэтому пристально смотреть на собеседника тоже не стоит. Достаточно естественного взгляда, кивков головой и внимательного выслушивания его мнения.

Маленькое упражнение: в следующей беседе не отвлекайтесь на телефон. Выслушайте собеседника, не перебивая, и подумайте несколько секунд, прежде чем ответить.

3. Говорите четко: пусть лишние слова не размывают вашу мысль

Мнение о том, что уверенный в себе человек всегда говорит громко, ошибочно. Напротив, он умеет выражать свои мысли спокойно, понятно и четко.

Слова-паразиты, такие как «э-э-э», «ну», «значит», «как бы сказать», иногда часто повторяются в речи. Это не делает человека плохим оратором, но если их становится слишком много, они могут затруднить понимание основной мысли.

В такой ситуации вместо того, чтобы торопиться, научитесь делать короткие паузы. Упорядочьте свои мысли, а затем продолжайте.

Самое главное — не говорите лишнего, чтобы оправдаться. Если на вопрос можно ответить коротко и ясно, не затягивайте его ненужными комментариями.

Маленькое упражнение: каждый день в течение минуты высказывайте свое мнение по какой-либо теме. Старайтесь делать свои предложения краткими, содержательными и понятными.

4. Научитесь говорить «нет»: попытка угодить всем может подорвать уверенность

Многие отказываются от своих желаний, чтобы не расстраивать других. Кто-то соглашается на просьбу, даже если у него нет времени. Кто-то боится отказать, даже если чувствует себя некомфортно.

В результате человек занят тем, что подстраивается под требования других, и начинает забывать о своих потребностях.

А говорить «нет» — это не грубость и не неуважение. Это установление личных границ и уважение к своему времени.

Например, не заказывать десерт, который вы не хотите, отказать в просьбе, которую вы не можете выполнить, или не брать на себя лишнюю работу — это тоже проявление уважения к собственному решению.

При этом не обязательно приводить длинные оправдания. Достаточно сказать: «К сожалению, сегодня у меня нет возможности» или «В этот раз я не смогу помочь».

Маленькое упражнение: сегодня определите одно дело, на которое вы соглашаетесь только для того, чтобы не обидеть других, хотя сами этого не хотите. Если необходимо, вежливо откажитесь.

5. Сделайте сегодня одно дело, которое вы откладывали

Одним из важнейших факторов формирования уверенности в себе является выполнение обещаний, данных самому себе.

Например, вы можете уже несколько дней откладывать звонок, уборку в комнате, чтение книги или занятия спортом. А фраза «сделаю завтра» каждый раз только усложняет задачу.

Напротив, выполнение даже небольшой задачи усиливает чувство контроля над собой. Вы дали себе обещание и выполнили его. Этот маленький результат может стать стимулом для следующего шага.

Достижение больших целей часто начинается именно с таких маленьких побед.

Маленькое упражнение: сегодня выберите одно дело, которое вы откладываете. Уделите ему 10–15 минут и попробуйте начать. Главное — не выполнить его идеально, а начать действовать.

Еще одно важное правило для укрепления уверенности в себе

Быть уверенным в себе — не значит никогда не бояться, не совершать ошибок или знать всё на свете.

По-настоящему уверенный человек тоже волнуется, иногда сомневается, совершает ошибки и слышит критику. Но он не воспринимает эти ситуации как оценку своей ценности. Он делает выводы из своих ошибок, при необходимости просит помощи и продолжает действовать.

Меньше сравнивать себя с другими, ценить свои маленькие достижения и быть справедливым по отношению к себе — всё это также имеет важное значение в данном процессе.

Заключение: уверенность не появляется за один день

Уверенность в себе — это не врожденный талант и не качество, присущее лишь некоторым людям. Это навык, который укрепляется через опыт, самопознание и регулярные действия.

Сегодня держите осанку прямо. Внимательно слушайте собеседника. Четко выражайте свои мысли. Не бойтесь говорить «нет», когда это необходимо. Самое главное — выполните одно маленькое обещание, данное самому себе.

Потому что уверенность начинается не с красивых слов о себе, а с ежедневного доказательства мелкими действиями того, что на вас можно положиться.