Ценность человека измеряется не количеством денег, занимаемой должностью или числом окружающих его людей. Его определяют характер, отношение к другим и жизненный путь. Иногда одно доброе слово, маленький поступок или искреннее прощение остаются в сердце человека на всю жизнь. Истинное уважение и душевный покой начинаются именно с таких качеств.

Чтобы найти свое место в жизни, быть уважаемым среди людей и жить счастливо, не всегда нужны огромное богатство или исключительные возможности. Часто именно повседневные привычки человека и его отношение к окружающим определяют его судьбу.

1. Будьте скромны — заслужите уважение

Скромность — это не отсутствие самоуважения. Это умение не выставлять напоказ свои достижения и уважать других. Человеку, обладающему истинным достоинством, не нужно хвастаться или доказывать свое превосходство в каждой беседе.

Достоинство скромного человека проявляется не в словах, а в поведении. Именно поэтому такие люди пользуются искренним уважением окружающих.

2. Будьте трудолюбивы — получите свою долю

Сама по себе мечта не приведет человека к цели. К ней нужно стремиться, действовать и не сдаваться перед лицом трудностей.

Трудолюбивый человек стремится использовать каждую возможность, работать над собой и учиться на своих ошибках. Удача может прийти разными путями, но бездействие становится причиной упущенных возможностей.

3. Будьте чуткими — оставляйте след в сердцах

Чуткость — это неравнодушие к чувствам других, умение не ранить чужую душу своими словами и поступками.