Флорентино Перес анонсировал трансфер в «Реал Мадрид» за 150 миллионов евро

·261·Спорт
Флорентино Перес анонсировал трансфер в «Реал Мадрид» за 150 миллионов евро

Президент «Реал Мадрида» Флорентино Перес сделал сенсационное заявление накануне очередных выборов. Выступая в эфире телепрограммы «Хоризонте», глава клуба сообщил о подготовке рекордного предложения за футбольную звезду мирового уровня. По его словам, этот трансфер станет крупнейшей сделкой в истории мадридского клуба. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По словам президента, «Реал Мадрид» готов предложить 150 миллионов евро за «суперзвезду», способную сравняться по уровню с Криштиану Роналду. При этом Флорентино Перес особо отметил, что нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, которого многие ожидали увидеть в списке, отсутствует в нем. Ожидается, что официальное предложение по трансферу будет отправлено одному из ведущих клубов Лиги чемпионов во вторник.

Перес также подтвердил, что клуб уже осуществил ряд важных сделок. Среди них называются тренер Жозе Моуринью, защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате и игрок «Интера» Дензел Думфрис. Сообщается, что новый «Галактикос» будет играть на позиции центрального полузащитника или в линии атаки.

В ходе интервью президент отверг ряд кандидатов. Помимо Эрлинга Холанда, в сферу интересов мадридского клуба не входят такие футболисты, как Майкл Олисе, Жереми Доку и Гарри Кейн. Также он категорически подчеркнул, что никто не будет приобретен из Английской Премьер-лиги или из стана принципиального соперника — «Барселоны».

Реал МадридФлорентино ПересТрансферыФутболЛига Чемпионов
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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