Куктеч КП13: компактный и мощный магнитный аккумулятор со стандартом Ки2

Компания Куктеч представила новый внешний аккумулятор КП13 емкостью 10 000 мА·ч с магнитным креплением и поддержкой стандарта Ки2. Устройство уже поступило в продажу на рынке США по цене 50 долларов и полностью совместимо с моделями iPhone последнего поколения, а также со смартфонами на Android с технологией Ки2. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Ключевой особенностью новой модели является возможность беспроводной зарядки мощностью до 15 Вт, что соответствует уровню оригинальных решений МагСафе от Apple. При этом проводная зарядка через порт USB-C возможна с мощностью до 30 Вт. Этот показатель позволяет, например, зарядить смартфон iPhone до 50% всего за полчаса.

Сам внешний аккумулятор также заряжается через этот порт с мощностью 30 Вт. Корпус КП13 покрыт мягким силиконовым материалом для защиты смартфона от царапин. Кроме того, встроенная металлическая подставка позволяет использовать устройство как держатель при просмотре видео или во время звонков.

Устройство оснащено цифровым дисплеем, точно отображающим уровень заряда, а также специальной системой контроля температуры. Общий вес аккумулятора составляет около 220 граммов, что делает его очень удобным и компактным гаджетом для повседневного использования.