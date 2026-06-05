8 июня прогнозируется рост курса доллара

·145·Экономика
8 июня прогнозируется рост курса доллара

Курс доллара, действующий 8 июня, по прогнозам, вырастет до 52–53 сумов, сообщает Телеграм-канал Банкир.

Лучшие курсы продажи доллара в банках:

Инфинбанк — 11 995 сумов.
Анорбанк — 11 990 сумов.
• Асакабанк — 11 990 сумов.
• Трастбанк — 11 990 сумов.

Лучшие курсы покупки доллара в банках:

• Асиа Аллианке Банк — 12 040 сумов.
• Хаётбанк — 12 040 сумов.
• Тенгебанк — 12 040 сумов.
• СКБ — 12 050 сумов.

Курс может измениться в течение дня. Для получения точного курса посетите официальные сайты банков.

БанкирИнфинбанкАнорбанкАсакабанкТрастбанк
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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