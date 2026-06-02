«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады

·30.8K·Спорт
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
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Национальная сборная Узбекистана, стоящая на пороге исторического пути к чемпионату мира, прошла серьезное испытание за океаном. Наши представители вышли на поле против хозяев будущего мундиаля в Эдмонтоне (Канада) на великолепном стадионе при поддержке более 50 тысяч местных болельщиков. Во втором тайме напряженного матча канадские футболисты успешно реализовали две опасные атаки, оформив победу со счетом 2:0.

Этот поединок привлек внимание не только отечественных болельщиков, но и крупнейших клубов мира. В частности, гигант Английской Премьер-лиги — «Манчестер Сити» — внимательно следил за выступлением своего защитника Абдукодира Хусанова в составе сборной Узбекистана и опубликовал реакцию на этот матч на своем официальном сайте.

Что говорят «горожане»: какую оценку получил Хусанов?

Пресс-служба «Манчестер Сити», одного из сильнейших клубов мира, на своем mancity.com сайте пишет о нашем соотечественнике следующее:

«Абдукодир Хусанов вышел в стартовом составе сборной Узбекистана. Наш талантливый защитник неустанно работал на поле с первых секунд матча и до финального свистка. Однако его сборная уступила Канаде в напряженном товарищеском матче со счетом 0:2».

До начала большого футбольного праздника — чемпионата мира, который примет американский континент, осталось совсем немного времени. Поэтому сильнейшие сборные планеты проводят такие серьезные контрольные матчи, чтобы подойти к турниру в оптимальной спортивной форме.

Хроника матча в Эдмонтоне и детали голов

Сборная Узбекистана под руководством Фабио Каннаваро, в составе которой выступает наш 22-летний защитник Хусанов, в первом тайме произвела очень положительное впечатление на многих болельщиков на стадионе. У наших представителей было несколько удобных и опасных моментов для взятия ворот соперника. Однако из-за нехватки мастерства или хладнокровия счет в первом тайме открыт не был.

Начало второго тайма прошло под знаком активности хозяев. Спустя 13 минут после перерыва, на 58-й минуте игры, Джонатан Осорио воспользовался ошибкой узбекских защитников и вывел Канаду вперед. В то время как наши игроки стремились восстановить равновесие, на последних добавленных минутах Майкл Нельсон забил второй мяч, закрепив победу подопечных Джесси Марша.

Следующая остановка: соперник — Нидерланды!

Матч с Канадой позади. Теперь национальная сборная сосредоточит свое внимание на следующем крупном поединке, который пройдет в Нью-Йорке. В рамках сбора за океаном 8 июня наши представители проведут последний контрольный матч перед чемпионатом мира против одного из грандов мирового футбола — сборной Нидерландов.

В завершение своей статьи «Манчестер Сити» также упомянул соперников Узбекистана на мундиале. Напомним, что наши соотечественники попали в группу «К» где будут вести ожесточенную борьбу за путевку в следующий этап с командами Португалии, Демократической Республики Конго и Колумбии. Вперед, Узбекистан!

Манчестер СитиАбдукодир ХусановСборная УзбекистанаЧемпионат мираФутбол
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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