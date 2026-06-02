Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех

·69.4K·Общество
Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
Аудиоверсия

Появление огромного водоема в пустыне Кызылкум в Бухарской области вызывает большой интерес в социальных сетях. Местные жители и пользователи уже начали называть эту территорию «новым морем Узбекистана».

По данным СМИ, площадь водоема составляет около 80 квадратных километров. Это делает его почти в два раза больше знаменитого Чарвакского водохранилища.

Появление такого большого водоема посреди пустыни удивляет многих. Некоторые оценивают эту территорию как место, которое в будущем может стать туристическим направлением.

Пользователи социальных сетей высказывают мнения о возможности создания здесь курортов, пляжей и зон отдыха. На данный момент официальной подробной информации о планах использования этого водоема не поступало.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Парень осужден за попытку похитить 17-летнюю девушку на «Дамасе»Сегодня, 11:56Ночная гонка, стоившая детям жизни: подробности ужасного ДТПСегодня, 11:36Блогер оштрафован за выезд на дорогу на детском электромобилеСегодня, 09:54Джахонгир Отаджонов продемонстрировал искусство доения коровы (видео)Сегодня, 08:33Запускается прямой автобусный рейс из Ташкента на Иссык-КульСегодня, 07:57Хоким Ташкента объявил план развития Учтепинского районаСегодня, 07:53
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Подтвердилось ли наличие крокодила в Большом Ферганском канале?
Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
«Живой концерт» на стройплощадке: необычное шоу рабочих покорило интернет
В Кашкадарье родился «ребенок-богатырь»
Парень 2007 года рождения женился на своей соседке
В Самарканде водитель уснул за рулем и совершил страшное ДТП
Букет стоимостью 3200 долларов вызвал бурные обсуждения
Операция известного блогера в Казахстане закончилась трагедией