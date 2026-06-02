Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех

Появление огромного водоема в пустыне Кызылкум в Бухарской области вызывает большой интерес в социальных сетях. Местные жители и пользователи уже начали называть эту территорию «новым морем Узбекистана».

По данным СМИ, площадь водоема составляет около 80 квадратных километров. Это делает его почти в два раза больше знаменитого Чарвакского водохранилища.

Появление такого большого водоема посреди пустыни удивляет многих. Некоторые оценивают эту территорию как место, которое в будущем может стать туристическим направлением.

Пользователи социальных сетей высказывают мнения о возможности создания здесь курортов, пляжей и зон отдыха. На данный момент официальной подробной информации о планах использования этого водоема не поступало.