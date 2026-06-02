Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира

·20.2K·Спорт
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Аудиоверсия

По мере приближения старта ЧМ-2026, к которому приковано внимание всего мира, общественность интересуют прогнозы не только спортивных аналитиков, но и людей со сверхспособностями. В частности, бразилец Майкл Бруно, называющий себя «экстрасенсом» и верно угадавший победителей в трех из последних четырех мировых первенств, поделился своими ожиданиями от турнира, который этим летом пройдет на полях США, Мексики и Канады.

Майкл Бруно обладает внушительным и заслуживающим уважения опытом в предсказании победителей мундиалей. Давайте взглянем на его удивительные прогнозы из прошлого:

  • ЧМ-2010 (ЮАР): Перед началом турнира он предсказал, что Испания впервые взойдет на трон. В итоге исторический гол Андреса Иньесты в ворота Нидерландов сделал это предсказание реальностью.

  • ЧМ-2014 (Бразилия): На домашнем для него турнире он верно предсказал триумф сборной Германии.

  • ЧМ-2018 (Россия): Четыре года спустя он также точно угадал победу сборной Франции над Хорватией в финале.

Лишь на ЧМ-2022 в Катаре он немного ошибся. Тогда бразильский «провидец» считал, что Франция защитит свой титул. Подопечные Дидье Дешама действительно дошли до финала, но уступили Аргентине во главе с Лионелем Месси в серии пенальти.

Тем не менее, в интервью известному изданию «Globo Esporte» Бруно вернулся с новым сенсационным заявлением по поводу предстоящего турнира:

«С финала 2022 года я не меняю имя следующего чемпиона. С тех пор я твердо настаиваю на том, что сборная Португалии станет чемпионом мира».

Да, вы не ослышались. Перечислив таких грандов, как Франция, Испания, Англия, Аргентина и Бразилия, экстрасенс искренне верит, что в конечном итоге Криштиану Роналду и его товарищи по команде 19 июля поднимут над головой свой первый в истории золотой кубок чемпионата мира в финале.

Кроме того, он предсказал, что действующий чемпион Аргентина неожиданно вылетит уже в четвертьфинале, а путь Бразилии также рано завершится из-за физического состояния Неймара:

«Не думаю, что Неймар готов на 100% к участию в этом турнире. Если он выйдет на поле, сборная снова вылетит в районе четвертьфинала или полуфинала. Причина в том, что вся команда будет крутиться только вокруг него, повторяя тактические ошибки Катара».

Интересный факт для болельщиков: Напомним, что сборная Португалии, которую провидец считает достойной чемпионства, попала в одну группу с нашими соотечественниками — сборной Узбекистана Кто знает, может быть, именно наши представители станут самым серьезным и неожиданным препятствием на мундиале для Криштиану Роналду и его команды? Будем следить за развитием событий вместе!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Трансферная стоимость Абдукодир Хусанова достигла 50 миллионов евроСегодня, 12:43Сможет ли Гарри Кейн установить исторический рекорд на ЧМ-2026?Сегодня, 12:35Гарри Кейн получил собственную восковую фигуру в музее мадам Тюссо в ЛондонеСегодня, 11:55Звезда «Баварии» Леннарт Карл рассказал о своих кумирах и Лионеле МессиСегодня, 11:37Трансферная стоимость Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити» выросла до 50 миллионов евроСегодня, 11:26Челси установил цену на Марка Кукурелью: Реал Мадрид и Барселона в гонкеСегодня, 10:39
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Эвертон» против «Манчестер Сити»: объявлен рейтинг Хусанова
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Европейские гранды проявляют интерес к Абдукодиру Хусанову
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»