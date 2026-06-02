Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира

По мере приближения старта ЧМ-2026, к которому приковано внимание всего мира, общественность интересуют прогнозы не только спортивных аналитиков, но и людей со сверхспособностями. В частности, бразилец Майкл Бруно, называющий себя «экстрасенсом» и верно угадавший победителей в трех из последних четырех мировых первенств, поделился своими ожиданиями от турнира, который этим летом пройдет на полях США, Мексики и Канады.

Майкл Бруно обладает внушительным и заслуживающим уважения опытом в предсказании победителей мундиалей. Давайте взглянем на его удивительные прогнозы из прошлого:

ЧМ-2010 (ЮАР): Перед началом турнира он предсказал, что Испания впервые взойдет на трон. В итоге исторический гол Андреса Иньесты в ворота Нидерландов сделал это предсказание реальностью.

ЧМ-2014 (Бразилия): На домашнем для него турнире он верно предсказал триумф сборной Германии.

ЧМ-2018 (Россия): Четыре года спустя он также точно угадал победу сборной Франции над Хорватией в финале.

Лишь на ЧМ-2022 в Катаре он немного ошибся. Тогда бразильский «провидец» считал, что Франция защитит свой титул. Подопечные Дидье Дешама действительно дошли до финала, но уступили Аргентине во главе с Лионелем Месси в серии пенальти.

Тем не менее, в интервью известному изданию «Globo Esporte» Бруно вернулся с новым сенсационным заявлением по поводу предстоящего турнира:

«С финала 2022 года я не меняю имя следующего чемпиона. С тех пор я твердо настаиваю на том, что сборная Португалии станет чемпионом мира».

Да, вы не ослышались. Перечислив таких грандов, как Франция, Испания, Англия, Аргентина и Бразилия, экстрасенс искренне верит, что в конечном итоге Криштиану Роналду и его товарищи по команде 19 июля поднимут над головой свой первый в истории золотой кубок чемпионата мира в финале.

Кроме того, он предсказал, что действующий чемпион Аргентина неожиданно вылетит уже в четвертьфинале, а путь Бразилии также рано завершится из-за физического состояния Неймара:

«Не думаю, что Неймар готов на 100% к участию в этом турнире. Если он выйдет на поле, сборная снова вылетит в районе четвертьфинала или полуфинала. Причина в том, что вся команда будет крутиться только вокруг него, повторяя тактические ошибки Катара».