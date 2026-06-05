Алишер Кодиров раскритиковал эффективность бюджетных расходов

·62·Общество
Алишер Кодиров раскритиковал эффективность бюджетных расходов

Члены фракции в Законодательной палате Олий Мажлиса под руководством Алишера Кодирова рассмотрели отчет Правительства об исполнении Государственного бюджета и бюджетов целевых фондов за прошлый год.

Хотя отчет в итоге был одобрен, в ходе обсуждения депутаты высказали критические замечания относительно эффективности использования бюджетных средств.

Отмечается, что объем выделяемых средств не всегда соответствует достигнутым результатам.

Депутаты отметили, что масштабы государственных расходов должны быть обоснованы поставленными целями.

В связи с этим была подчеркнута необходимость дальнейшего усиления контроля за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств.

Члены фракции заявили, что каждый сум государственных средств должен приносить конкретный результат и социальный эффект.

Алишер КодировВерховный СоветПравительство
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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