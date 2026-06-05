Сборная Швеции упустила победу в матче с Грецией

Поскольку до старта финальной части чемпионата мира 2026 года, который пройдет за океаном, остается совсем немного времени, национальные сборные, участвующие в престижном турнире, продолжают тестировать свои тактические схемы в последних контрольных матчах. Одним из таких напряженных и драматичных международных товарищеских поединков стала встреча между двумя известными европейскими командами — сборными Швеции и Греции.

Многочисленные местные болельщики, собравшиеся на величественном стадионе «Стравберри Арена» в Стокгольме, стали свидетелями настоящего триллера. Четыре забитых мяча, волевое возвращение в игру и неожиданная драма на последних секундах — матч завершился боевой ничьей со счетом 2:2.

Быстрый гол, камбэк шведов и драма на последних секундах

Матч начался с активных атак гостей, и оборона шведов дала сбой уже в начале первого тайма:

10-я минута: Мастеровитый защитник сборной Греции Константинос Цимикас завершил быструю атаку точным ударом, погрузив стадион в тишину — 0:1 .

53-я минута: Хозяева поля, начавшие второй тайм на высокой ноте, смогли восстановить равновесие. Звездный нападающий, демонстрирующий высокую результативность в текущем сезоне, Виктор Дьёкереш точно поразил ворота соперника — 1:1 .

69-я минута: Представители «тре крунур» (прозвище сборной Швеции), еще больше усилившие атакующие действия, проявили характер и вышли вперед в счете. На этот раз Густав Нильссон вписал свое имя в протокол матча — 2:1 .

90+5-я минута: Когда шли последние секунды компенсированного времени, представитель Греции Георгиос Масурас грамотно воспользовался ошибкой обороны шведов и спас свою команду от неминуемого поражения — 2:2.

Соперники Швеции на ЧМ-2026

На предстоящем мировом первенстве сборную Швеции ждет довольно серьезная и конкурентная группа. Согласно результатам жеребьевки, скандинавы попали в группу Ф .

Соперники Швеции по группе Регион и статус Нидерланды Гранд европейского футбола, главный фаворит группы Япония Самая быстрая и тактически грамотная сильная сборная Азии Тунис Физически мощный и характерный представитель африканского континента

Взгляд со стороны: Для Швеции, которая была очень близка к победе, пропущенный гол на последних секундах матча, безусловно, стал болезненным ударом. Однако перед матчами будущего чемпионата мира эта игра послужит полезным уроком, позволяющим поработать над подобными ошибками и научиться не терять концентрацию до самого финального свистка.

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