Сборная Ирана одержала уверенную победу над Мали

·98·Спорт
Сборная Ирана одержала уверенную победу над Мали

По мере приближения официального старта чемпионата мира по футболу 2026 года процесс подготовки сильнейших команд, защищающих честь нашего континента, вступил в активную фазу. В частности, сборная Ирана, считающаяся одним из ведущих и опытных представителей Азии, провела очередной товарищеский матч в преддверии предстоящего мундиаля. «Персы» (прозвище сборной Ирана) вышли на поле против представителей Мали — одной из физически мощных команд Африканского континента, чтобы проверить свои возможности.

В этом международном контрольном матче, прошедшем довольно интересно и напряженно для болельщиков, гранд азиатского футбола продемонстрировал настоящее мастерство и оформил уверенную и красивую победу над соперником со счетом 2:0.

Быстрый гол и преимущество в матче

Футболисты Ирана, завладевшие инициативой на поле с первых минут игры, попытались взломать оборонительную линию соперника. Это быстро принесло свои плоды:

  • 12-я минута: Опытный защитник команды Рамин Резаеян красиво завершил организованную атаку голом, выведя «персов» вперед в счете — 1:0.

  • 55-я минута: Представители сборной Ирана, не сбавившие темп атакующих действий с началом второго тайма, снова добились успеха. Талантливый полузащитник Саид Эзатоллахи оставил вратаря соперника без шансов и установил окончательный счет матча — 2:0.

Хотя футболисты сборной Мали организовали несколько опасных контратак в попытке восстановить равновесие по ходу игры, благодаря организованной защите сборной Ирана и надежным действиям вратаря счет остался неизменным.

Соперники Ирана на турнире ЧМ-2026

На мировом первенстве, которое пройдет на заморских зеленых полях, сборная Ирана попала в довольно серьезную и интересную группу. Для справки, «персы» будут соревноваться в группе «Г» .

Соперники Ирана по группе

Континент и особенности

Бельгия

Звездный и опытный представитель европейского футбола

Египет

Одна из техничных и быстрых команд Африканского континента

Новая Зеландия

Представитель региона Океании, способный проявить упорство и преподнести неожиданные сюрпризы

Футбольный анализ: Эта уверенная победа над Мали, несомненно, придаст сборной Ирана большой психологический настрой перед матчами предстоящего чемпионата мира. В частности, триумф над африканской командой станет хорошей репетицией, показывающей, по какой тактике нужно играть против одного из главных соперников в группе — сборной Египта.

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ИранМалиРамин РезаианСаид ЭзатолахиЧемпионат мира ФИФА
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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