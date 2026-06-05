Сборная Ирана одержала уверенную победу над Мали

По мере приближения официального старта чемпионата мира по футболу 2026 года процесс подготовки сильнейших команд, защищающих честь нашего континента, вступил в активную фазу. В частности, сборная Ирана, считающаяся одним из ведущих и опытных представителей Азии, провела очередной товарищеский матч в преддверии предстоящего мундиаля. «Персы» (прозвище сборной Ирана) вышли на поле против представителей Мали — одной из физически мощных команд Африканского континента, чтобы проверить свои возможности.

В этом международном контрольном матче, прошедшем довольно интересно и напряженно для болельщиков, гранд азиатского футбола продемонстрировал настоящее мастерство и оформил уверенную и красивую победу над соперником со счетом 2:0.

Быстрый гол и преимущество в матче

Футболисты Ирана, завладевшие инициативой на поле с первых минут игры, попытались взломать оборонительную линию соперника. Это быстро принесло свои плоды:

12-я минута: Опытный защитник команды Рамин Резаеян красиво завершил организованную атаку голом, выведя «персов» вперед в счете — 1:0 .

55-я минута: Представители сборной Ирана, не сбавившие темп атакующих действий с началом второго тайма, снова добились успеха. Талантливый полузащитник Саид Эзатоллахи оставил вратаря соперника без шансов и установил окончательный счет матча — 2:0.

Хотя футболисты сборной Мали организовали несколько опасных контратак в попытке восстановить равновесие по ходу игры, благодаря организованной защите сборной Ирана и надежным действиям вратаря счет остался неизменным.

Соперники Ирана на турнире ЧМ-2026

На мировом первенстве, которое пройдет на заморских зеленых полях, сборная Ирана попала в довольно серьезную и интересную группу. Для справки, «персы» будут соревноваться в группе «Г» .

Соперники Ирана по группе Континент и особенности Бельгия Звездный и опытный представитель европейского футбола Египет Одна из техничных и быстрых команд Африканского континента Новая Зеландия Представитель региона Океании, способный проявить упорство и преподнести неожиданные сюрпризы

Футбольный анализ: Эта уверенная победа над Мали, несомненно, придаст сборной Ирана большой психологический настрой перед матчами предстоящего чемпионата мира. В частности, триумф над африканской командой станет хорошей репетицией, показывающей, по какой тактике нужно играть против одного из главных соперников в группе — сборной Египта.

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